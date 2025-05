Al parecer las decisiones que toma César Acuña Peralta, presidente fundador de Alianza para el Progreso (APP), para designar a sus dirigentes políticos en la región La Libertad no serían del todo firmes.

Sucede que después de cuatro meses de haber nombrado a Juan José Fort Cabrera como responsable político de su agrupación en la provincia de Trujillo, optó por retirarle la confianza y colocar en ese puesto a Ever Cadenillas Coronel, actual consejero regional por Trujillo.

SEPARADO

No es la primera vez que César Acuña remueve de un puesto clave a Juan José Fort.

En efecto, en noviembre del año pasado, el gobernador de la región La Libertad tomó la decisión de retirar de la Gerencia Regional de la Producción a Fort y colocar en su reemplazo a Julia Soto Deza.

En aquella ocasión, se dijo que César Acuña optó por sacar del cargo a uno de sus hombres de confianza debido a presuntas irregularidades en el manejo del Procompite, destinado a financiar iniciativas de negocio vinculadas a la priorización de zonas y cadenas productivas.

Después de ese episodio, Juan José Fort desapareció de la esfera política por un buen tiempo.

REGRESÓ CON FUERZA

Sin embargo, a fines de enero de 2025, Acuña lo pone nuevamente en el reflector de la prensa, cuando decidió designarlo como responsable político de APP en la provincia de Trujillo.

Sin embargo, al parecer, nunca habría estado cómodo en este puesto, ya que los cuestionamientos por su paso en la Gerencia Regional de la Producción no lo dejaban tranquilo y, presuntamente a César Acuña tampoco.

Quizá por ello, el líder de APP tomó la decisión de dejar sin efecto su designación en el cargo de coordinador político en Trujillo, para nombrar en el puesto a Ever Cadenillas.

HABLA EL NUEVO

“Yo soy un militante antiguo y dentro de un esquema de un partido político siempre se están renovando los comités. No es la primera vez que asumo este cargo. Ya antes he tenido esta responsabilidad. Ahora lo que me toca es ordenar los comités en Trujillo y distritos. Hay que cumplir objetivos y uno de ellos es trabajar para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos”, manifestó.

Cadenillas evitó pronunciarse sobre los motivos que motivaron la salida de Juan José Fort.