Arturo Fernández Bazán no se salva de los procesos penales en su contra. El exalcalde del municipio de Trujillo se verá las caras con su sucesor en el cargo, Mario Reyna Rodríguez, quien también lo denunció por difamación.

Citado

El denominado “Loco de Moche” deberá presentarse virtualmente a juicio oral este 21 de mayo, a las 9 de la mañana, por la querella que presentó Reyna, luego de que en reiteradas ocasiones indicara que estaría detrás de diversas irregulares cometidas en el municipio.

El actual alcalde de Trujillo confirmó la citación y aseguró que durante esta audiencia el Poder Judicial propondrá una conciliación entre el demandante y el demando, lo que no aceptará.

“Nos vamos a volver a encontrar a nivel de juzgado, pero yo no creo que vaya a repetir las cosas que dijo (…).Yo no tengo nada que conciliar, imagínate que llegues a tu casa y mires el celular y que hable las cosas que el señor habló, yo no creo que le gustaría que hable así de su pareja, su esposa, su hermana”, dijo en declaraciones para Polémica Noticias.

Más juicios

Este no es el único proceso que se le sigue a Fernández. El 7 de junio también deberá responder por la querella que presentó en su contra el arqueólogo Ricardo Morales. Además, el exalcalde tiene juicios pendientes con el general PNP Augusto Ríos, exjefe de la Región Policial La Libertad; el trabajador municipal Julio Morillas; entre otros.

A esto se suman las tres sentencias que acumuló en los últimos años. En 2023 fue condenado por difamar a la teniente de la Policía Nataly Rojas y este año recibió dos fallos en su contra: en marzo fue sentenciado a jornadas comunitarias por la presunta agresión a una mujer y el 12 de este mes recibió una pena de 1 año y 8 meses de prisión suspendida por difamar al juez Víctor Burgos Mariños.