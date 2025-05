La designación del apepista César Sandoval Pozo como ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) encendió la polémica, pues para algunos esto solo evidenciaba que la presidenta Dina Boluarte Zegarra se estaba quedando sin cuadros técnicos y que el supuesto cobobierno con el gobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta, está más firme que nunca.

Sin embargo, ayer César Sandoval decidió defenderse de los cuestionamientos y aclarar algunos puntos. “Primero, mi designación no se debe a mi militancia en Alianza para el Progreso (APP), sino al perfil académico y a mi trayectoria en gestión pública. Soy abogado, tengo maestrías, estudios en el extranjero y he sido asesor de ocho ministros”, detalló a Correo.

Negó que exista un cogobierno entre Dina Boluarte y con APP. “Somos un partido que defiende la democracia y el fortalecimiento institucional, y eso va más allá de nombres y colores políticos”, agregó.

LICENCIA

El flamante titular del MTC lamentó que su caso se esté “politizando” y se publiquen “refritos” cada vez que lo nombran en un cargo público. “Para ejercer este puesto he solicitado licencia en APP. Eso indica la norma y lo he hecho”, agregó.

Pero también se le cuestiona por la denuncia por violencia familiar que tiene en su contra. ¿Qué puede decir sobre eso? “Yo fui absuelto. El fiscal evaluó, el juez hizo lo propio y eso se archivó. Me absolvieron, pero cada vez que me designan en un cargo sacan el tema. Me cuestionan con refritos”, recalcó.

En cuanto a sus presuntos vínculos con la minería ilegal, afirmó que eso no tiene sustento, ya que cuando se desempeñó como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Energía y Minas tuvo que recibir y reunirse con muchas personas.

“Dicen que me reuní con congresistas que luego presentaron proyectos a favor de la minería ilegal. Yo solo cumplía con mi trabajo, tenía que recibirlos; pero eso no significa que tenga vínculos con la minería ilegal”, enfatizó.