El Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo inició procedimientos de exclusión a cinco postulantes a consejeros regionales que no consignaron sus sentencias condenatorias en las hojas de vida que presentaron para inscribir sus candidaturas. Ellos representan a las organizaciones políticas Juntos por el Perú, Renovación Popular y Perú Primero.

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El 5 de julio, la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE), mediante Oficio N° 004037-2026-DNFPE/JNE, recibió de la Subgerencia de Registros Judiciales del Poder Judicial la relación de antecedentes penales de los candidatos inscritos. Esta documentación fue alcanzada al JEE de Trujillo para que sus fiscalizadores corroboren si los postulantes cumplieron con informar sus procesos penales.

Tras revisar la lista, se verificó que la aspirante a consejera por Juntos por el Perú en Julcán, Nelda Aguilar Visitación, tiene una “sentencia condenatoria”, pero en su declaración jurada dijo no tener condenas.

Aguilar fue sentenciada el 5 de setiembre de 2023 por el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de El Porvenir, como presunta autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de agresiones por violencia familiar. Por este caso se le impuso un año de pena privativa de la libertad suspendida y el pago de S/ 1,000 por reparación civil.

En Juntos por el Perú también le iniciaron un proceso de exclusión a Andrés De la Cruz Díaz, postulante a consejero por Ascope. Él no informó sobre dos condenas dictadas en su contra por el Juzgado Penal Unipersonal de Ascope, el 2011 y 2016, por “incumplimiento de obligación alimentaria”.

El Jurado también podría dejar fuera de carrera a dos postulantes a consejeros de Renovación Popular. Omar Navarro Egusquiza no informó que el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Corrupción de Funcionarios lo sentenció a cinco años de prisión suspendida por negociación incompatible.

Asimismo, Billy Cruzado Mostacero no consignó una condena del Séptimo Juzgado Penal Unipersonal por omisión a la asistencia familiar. A él se le dictó una año de cárcel suspendida y al pago de S/ 1,382.20.

En Perú Primero también hay un candidato a quien se le inició proceso de exclusión. Bernardo Neyra Cuevas no registró en su declaración jurada que el Juzgado Penal Unipersonal de Sánchez Carrión lo sentenció a dos años de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de S/ 200 de reparación civil, por incumplimiento de obligación alimentaria.