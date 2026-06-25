El exalcalde provincial de Pataz Aldo Carlos Mariños, quien postula al Gobierno Regional de La Libertad por el partido político Somos Perú, fue citado hoy al Ministerio Público para responder por una denuncia de peculado de uso.

VER MÁS| La Libertad: Visten con pollera al alcalde de Cochorco por incumplimiento de obras

Acusado

Durante una transmisión en su cuenta de Facebook, el exburgomaestre confirmó que acudirá al llamado de la Fiscalía. La exautoridad edil también dijo que detrás de su denuncia estarían personajes políticos que laboran en la gestión de Alianza para el Progreso (APP) en el Gobierno Regional de La Libertad.

“Quiero decirles que la Fiscalía me ha citado para dar declaraciones de denuncias realizadas por gente que no quiere dejar el Gobierno Regional. Están asustados porque he ofrecido auditorias para terminar con ellos. Eso les asusta y hoy me citan buscando la quinta pata del gato, por eso les digo a ustedes (sus seguidores) que voy a asistir este jueves 25 a las 3 de la tarde a la Fiscalía en Natasha Alta”, aseguró.

El caso

Aldo Carlos Mariños es investigado por el presunto delito de peculado de uso. El exburgomaestre fue acusado de usar una camioneta de la Municipalidad Provincial de Pataz durante la caminata de sacrificio que realizó entre el 25 de agosto y el 12 de octubre de 2025, para exigir obras a favor de su jurisdicción.

Por este caso, el exalcalde ya había sido citado por la Fiscalía el pasado 19 de mayo. A su salida de la sede del Ministerio Público, arremetió contra sus rivales políticos.

“Creen que uno es corrupto como ellos. Me denunciaron por peculado de uso porque ellos dicen que me han acompañado (en la marcha de sacrificio) dos conductores y una camioneta que es de la entidad, pero hubo un acuerdo de concejo para eso, hay toda la documentación. Un alcalde se debe y se basa a lo que el Concejo en pleno decide”, aseveró.