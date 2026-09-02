El Teatrín Virgilio Rodríguez Nache, ubicado en la sede central de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC-LL), en Trujillo, será escenario del XI Concurso Nacional “Pianistas del Futuro”, a desarrollarse del 10 al 12 de septiembre.

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TALENTO

El evento contará con la participación de 59 pianistas de Lima, Piura, Cusco, Cajamarca, Tarapoto, Ica, Ayacucho, Huancavelica, Arequipa, Huánuco y Trujillo.

El Centro de Promoción Cultural Trujillo (Ceprocut), organizador del certamen, explicó que los 59 pianistas fueron clasificados en la preselección-virtual, que contó con la participación de más de 80 músicos.

El concurso no solo tiene como objetivo “impulsar el talento musical en niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad”, sino también promover “la interpretación de la música clásica y el repertorio peruano”.

“Les brindamos a los jóvenes intérpretes una valiosa oportunidad para darse a conocer ante el público y en el ámbito musical del Perú y del extranjero, además de favorecer su desarrollo artístico y la difusión de su talento en escenarios de reconocimiento nacional e internacional”, agregó la organización.

EN SUS MANOS

Tres son los destacados músicos que integrarán el jurado calificador del XI Concurso Nacional “Pianistas del Futuro”: Manuel Matarrita, compositor, docente y gestor cultural costarricense; Margarita Troetsch, panameña y también pedagoga musical; y Christian Restrepo, colombiano que ha dedicado su vida a la creación, la interpretación y la enseñanza de la música.