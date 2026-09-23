En el marco del debate electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, Rafael López Aliaga expuso su visión de Lima con la seguridad ciudadana como eje central.

El candidato a regidor por Lima recordó el caso de la dirigente Betsy Rosa Mallma para ilustrar la gravedad de la situación.

“Ella fue asesinada por doce balazos por salvaje. Ese es nuestro principal objetivo: la seguridad ciudadana”, afirmó.

López Aliaga anunció una inversión específica para enfrentar el problema. “Vamos a invertir porque sí tenemos plata. Vamos a invertir más de cien millones de soles en inteligencia municipal para prevenir estos casos”, sostuvo durante su intervención en el debate.