El pianista ruso Daniil Trifonov, una de las figuras internacionales de la música clásica contemporánea, ofrecerá un único recital en Lima el próximo lunes 26 de octubre de 2026, como parte de su temporada de conciertos por Europa y América.

La presentación se realizará a las 8:00 p.m. en el Teatro Municipal de Lima, ubicado en el jirón Ica 377, en el Centro Histórico. Las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketmaster.





Daniil Trifonov llega a Lima en plena gira internacional

Ganador de un Premio Grammy y artista del sello Deutsche Grammophon, Trifonov llegará a la capital peruana después de presentaciones programadas en ciudades como Berlín, Nueva York, Bogotá, São Paulo y Buenos Aires.

La agenda internacional publicada por Deutsche Grammophon contempla actuaciones en el Carnegie Hall de Nueva York los días 9 y 11 de octubre, en Bogotá el 15, en São Paulo el 18 y en el Teatro Colón de Buenos Aires el 21 y 23 del mismo mes.

El recital limeño, anunciado para el 26 de octubre, también figura en la plataforma oficial de Ticketmaster Perú, que confirma como sede el Teatro Municipal de Lima y el inicio del espectáculo a las 8:00 p.m.





Un nuevo disco dedicado a América Latina y el Caribe

La visita de Trifonov al Perú ocurrirá pocas semanas después del lanzamiento de “Mi Historia Americana – Sur”, previsto para el 2 de octubre de 2026 por Deutsche Grammophon.

El proyecto constituye la segunda parte de su recorrido musical por las Américas y está dedicado a repertorios de Sudamérica y el Caribe. Incluye composiciones de autores como Gabriela Lena Frank, Alberto Ginastera, Mozart Camargo Guarnieri, Ernesto Lecuona y Heitor Villa-Lobos, además de una obra del propio Trifonov.

El álbum también incorpora interpretaciones junto a la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo, con obras vinculadas a Brasil, Cuba, República Dominicana, Perú y Argentina.





Ganador del Grammy por “Transcendental”

Trifonov obtuvo en 2018 el Grammy a Mejor Interpretación Instrumental Solista Clásica por Transcendental, su grabación dedicada a los estudios de Franz Liszt.

La Academia de la Grabación registra actualmente un Grammy y seis nominaciones para el pianista ruso.

A lo largo de su carrera también ha desarrollado proyectos y residencias artísticas con instituciones como la Filarmónica de Nueva York, la Filarmónica de Berlín y el Musikverein de Viena, además de mantener una presencia habitual en los principales escenarios internacionales.





De los concursos internacionales a los principales escenarios

Nacido en Nizhni Nóvgorod, Rusia, en 1991, Trifonov ganó proyección internacional a comienzos de la década pasada tras destacar en importantes concursos de piano.

En 2011 obtuvo el primer premio y el Gran Premio del Concurso Internacional Tchaikovsky de Moscú, un resultado que impulsó una carrera desarrollada posteriormente junto a reconocidas orquestas y directores.

Además de intérprete, Trifonov es compositor y ha incorporado piezas propias a algunos de sus proyectos. Su nuevo álbum latinoamericano, por ejemplo, incluye una composición titulada Tango.





¿Qué tocará Daniil Trifonov en Lima?

La programación difundida por Ticketmaster incluye repertorio latinoamericano y caribeño relacionado con su nuevo proyecto discográfico.

Entre las obras anunciadas aparecen “Sambumbia (Rapsodia Dominicana)”, de Juan Francisco García; “Valsa da Dor”, de Heitor Villa-Lobos; “El vals de Santo Domingo”, de Rafael Bullumba Landestoy; y “Milonga, Op. 3, No. 1”, de Alberto Ginastera.

También figuran el Tango compuesto por el propio Trifonov, Estudio en Zamba, Dança Negra y las “Bachianas Brasileiras No. 4” de Villa-Lobos.

El concierto forma parte de la Temporada Internacional 2026 de TQ Producciones, que durante el año ha programado presentaciones de intérpretes de música clásica en Lima.