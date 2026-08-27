El VIII Encuentro de Escritoras Peruanas, organizado por el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA), se realizará del 1 al 4 de septiembre de 2026 en la Biblioteca Estuardo Núñez del ICPNA de Miraflores, en Lima.

La programación se desarrollará de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. y reunirá a escritoras, periodistas, investigadoras y creadoras para abordar los cambios que atraviesan actualmente la literatura, el periodismo y otras formas de narración. El ICPNA presenta la actividad como de ingreso libre y mantiene un enlace de inscripción para el encuentro.

Literatura, naturaleza, periodismo e inteligencia artificial

La primera jornada, el martes 1 de septiembre, incluirá la mesa “Palabras en tránsito: escritoras peruanas en Estados Unidos, entre la academia y la creación”, con Andrea Cabel, Claudia Salazar Jiménez y Margarita Saona, bajo la moderación de Laura Balbuena.

Ese día también se realizará “Narrando a la madre naturaleza”, conversación en la que participarán María Isabel Torres, Alejandra Thays y Ximena Mejía.

El miércoles 2 de septiembre, el programa abordará uno de los debates actuales del oficio periodístico mediante “¿Quién quiere ser periodista? El rigor en tiempos de IA”, con la participación de Mayté Ciriaco, Nelly Luna y Mabel Cáceres.

La jornada continuará con “El arte de dibujar historias”, encuentro dedicado a las posibilidades narrativas que surgen de la combinación entre palabras e imágenes. Participarán Sheila Alvarado, Andrea Lértora y Cristina Zavala.

Nueva narrativa y poesía peruana

El jueves 3 se realizará la mesa “Nueva narrativa del siglo XXI”, con Rosa Chávez Yacila, Magnolia Pinedo y Alessandra Pinasco, moderadas por Claudia Villena.

La poesía tendrá un espacio propio con “Poesía en dos tiempos”. La programación incluye a Romina Silman, Mar Franco, Tilsa Otta y Faviola Silva entre las voces contemporáneas, además de lecturas dedicadas a autoras como Ana Estrada, María Emilia Cornejo, Magda Portal y Blanca Varela.

Pepi Patrón será homenajeada en el cierre

La jornada final, prevista para el viernes 4 de septiembre, estará dedicada a Pepi Patrón Costa, filósofa y profesora principal de la Sección Filosofía del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Patrón es doctora en Filosofía por la Universidad de Lovaina-la-Nueva, en Bélgica, y fue vicerrectora de Investigación de la PUCP entre 2009 y 2018. También presidió la Asociación Civil Transparencia entre 2002 y 2012.

Entre sus reconocimientos figuran la Orden al Mérito de la Mujer 2010 y la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura, otorgada por el Ministerio de Cultura en 2015 por su aporte a la educación y la filosofía.

Su trabajo académico comprende áreas como hermenéutica, filosofía política, filosofía práctica, desarrollo humano y género. En 2025 publicó un capítulo dedicado a la participación de las mujeres en el poder político peruano y su relación con la perpetuación de la violencia de género.

La mesa de homenaje contará con Pamela Lastres, Patricia Ruiz Bravo y María Gracia Sibille, con Kathy Subirana en la moderación, según la programación difundida por ICPNA Cultural.

¿Dónde será el VIII Encuentro de Escritoras Peruanas?

La actividad tendrá lugar en la Biblioteca Estuardo Núñez del ICPNA de Miraflores, ubicada en avenida Angamos Oeste 160, Miraflores, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de ICPNA Cultural.

El encuentro busca promover la creación y el pensamiento producido por mujeres y abrir espacios de diálogo sobre las distintas maneras en que las escritoras peruanas interpretan y narran el presente.