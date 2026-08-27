La luz, aquello que permite distinguir formas, colores y volúmenes, se convierte en objeto de exploración pictórica en “Magnum Opus”, la exposición del artista plástico Luis Miguel Portilla Tuesta que se presenta en la Sala Tsuchiya del Centro Cultural de Bellas Artes, en el Centro Histórico de Lima.

La muestra, abierta hasta el 3 de setiembre de 2026, reúne obras en las que Portilla Tuesta investiga las relaciones entre luz, materia y percepción. La curaduría está a cargo de la historiadora del arte y gestora Eleine Rodríguez Castañeda de Yance.

“Magnum Opus”, una búsqueda a través de la pintura

El título de la exposición alude a la expresión latina magnum opus, utilizada para referirse a una “gran obra” u “obra mayor”. En el proyecto de Portilla Tuesta, sin embargo, el concepto no plantea la llegada a una obra definitiva.

La propuesta se construye alrededor de una búsqueda permanente: explorar mediante la pintura una obra que todavía no existe. Así, la exposición presenta el proceso artístico como un recorrido abierto antes que como una conclusión.

A través de obras en las que destacan la materia y la atmósfera, el artista examina las posibilidades de la luz como recurso pictórico y simbólico. Sus variaciones modifican la percepción de las formas y articulan un trabajo basado en la observación, la investigación y el oficio.

Luz, sombras y percepción en la Sala Tsuchiya

“Magnum Opus” invita al visitante a observar las transiciones entre luz y sombra y la manera en que estas modifican las superficies y formas representadas.

La propuesta busca que el espectador se detenga ante elementos que pueden pasar inadvertidos en una observación cotidiana y participe, desde su propia percepción, en la experiencia planteada por las obras.

La exposición supone además una nueva etapa en la trayectoria de Portilla Tuesta, pintor nacido en Chachapoyas cuya investigación artística está centrada en las posibilidades expresivas de la luz, la materia y la percepción.

Luis Miguel Portilla ganó la convocatoria “Vive Cultural 2026”

Portilla Tuesta fue seleccionado como ganador de la convocatoria “Vive Cultural 2026”, reconocimiento que permitió desarrollar y presentar el proyecto en la Sala Tsuchiya del Centro Cultural de Bellas Artes.

Para el artista, la exhibición forma parte de un proceso que continuará más allá de esta presentación.

“No considero esta exposición como una conclusión. La entiendo como una estación dentro de un viaje”, señala Portilla Tuesta.

Su trabajo plantea la pintura como un espacio de investigación permanente, capaz de construir atmósferas y generar experiencias a partir de la relación entre la obra y la mirada del espectador.

¿Dónde y hasta cuándo visitar “Magnum Opus”?

La exposición puede visitarse en la Sala Tsuchiya del Centro Cultural de Bellas Artes, ubicada en el jirón Huallaga 426, en el Centro Histórico de Lima.

“Magnum Opus” estará abierta al público hasta el 3 de setiembre de 2026, de martes a domingo, entre las 10 a.m. y las 6 p.m.