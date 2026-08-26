Un asesinato, un tren detenido y varios pasajeros bajo sospecha. “Asesinato en el expreso Oriente”, una de las historias de misterio más conocidas de la escritora británica Agatha Christie, llegará por primera vez a los escenarios de Lima.

La puesta en escena, basada en la adaptación teatral de Ken Ludwig, ofrecerá 24 funciones del 10 de septiembre al 31 de octubre de 2026 en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima, en Santiago de Surco.

La producción estará a cargo del Centro Cultural de la Universidad de Lima y Lima New Stage, mientras que la dirección recaerá en Rodrigo Falla, quien vuelve al universo de Christie después de dirigir tres temporadas de “La ratonera”.

Hercule Poirot deberá resolver un crimen entre los pasajeros

La historia coloca al público frente a un crimen ocurrido durante un viaje en tren. Entre los pasajeros se encuentra Hercule Poirot, el célebre detective creado por Christie, quien deberá seguir las pistas e interrogar a los sospechosos para descubrir al responsable.

La propuesta busca que los espectadores participen mentalmente de la investigación y elaboren sus propias hipótesis mientras avanza la obra.

“Queremos que se sumerjan por completo a resolver el enigma. Hemos desarrollado una puesta en escena que combina sorprendentes efectos prácticos y tecnología para involucrar al espectador en cada momento de la historia”, explica Rodrigo Falla.

El director adelanta que el escenario experimentará transformaciones durante la función y que los recursos tecnológicos serán utilizados para acompañar el desarrollo del misterio.

Carlos Mesta interpretará al detective Hercule Poirot

El reparto estará encabezado por Carlos Mesta, quien asumirá el papel de Hercule Poirot. También participarán Sonia Oquendo como la princesa Dragomiroff, Andrea Luna como Mary Debenham y Laly Goyzueta como Helen Hubbard.

Completan el elenco Stephie Jacobs como Greta Ohlsson, Tito Vega como Hector Macqueen, Vania Torres como la condesa Andrenyi, André Portugal como monsieur Boug, Marco Antonio Ñique como Arbuthnot y Ratchett, y Jorge Armas como Michael.

Para Sonia Oquendo, uno de los principales atractivos de la obra será el juego que se establece con los espectadores mientras intentan identificar al responsable del crimen.

“La obra es como un juego de misterio. Tú dices ‘este es, ya me di cuenta’, y después ‘no, no es este, es esta’, y así toda la historia”, comenta la actriz.

Una puesta en escena que apuesta por efectos y recursos audiovisuales

Además de la interpretación de los actores, la producción utilizará efectos prácticos, tecnología y recursos audiovisuales para transformar el escenario y dirigir la atención de los espectadores hacia diferentes pistas.

“Queremos que el público se deje llevar por el suspenso, juegue a descubrir al culpable y salga del teatro con una historia que lo acompañe”, señala Lorena Alberti, directora del Centro Cultural de la Universidad de Lima.

La propuesta trasladará así al teatro limeño el misterio concebido por Agatha Christie, colocando al público junto a Poirot en la búsqueda del responsable del asesinato.

¿Cuándo y dónde ver “Asesinato en el expreso Oriente” en Lima?

“Asesinato en el expreso Oriente” tendrá 24 funciones entre el 10 de septiembre y el 31 de octubre de 2026. Las presentaciones se realizarán de jueves a sábado a las 8:30 p. m. en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima.

El recinto está ubicado en jirón Cruz del Sur 206, Santiago de Surco. Las entradas se encuentran en preventa a través de Joinnus con precios desde S/28. La producción informó además que habrá estacionamiento gratuito sujeto a disponibilidad de aforo.