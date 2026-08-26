La actriz peruana Zelma Gálvez, con más de cuatro décadas de trayectoria artística, vuelve a una faceta vinculada con los primeros años de su carrera: el teatro infantil. Lo hace como parte del elenco de “Saltimbanquis”, espectáculo dirigido a niños y familias.

“El hacer teatro infantil me regresa a los inicios de mi carrera”, señaló Gálvez sobre su participación en la puesta en escena, que tendrá funciones durante agosto y septiembre en Lima.

La actriz comparte escenario con Gloria María Solari, Oriana Cicconi y otros intérpretes en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú.

Zelma Gálvez interpreta a la Gallina en “Saltimbanquis”

En esta nueva versión, Zelma Gálvez interpreta a la Gallina, personaje que anteriormente estuvo a cargo de la actriz Haydeé Cáceres durante una puesta en escena realizada en los años 90.

El papel representa así un nuevo desafío para Gálvez, quien ha desarrollado durante más de 40 años una carrera vinculada al teatro, la televisión y otras producciones artísticas.

Su incorporación también supone un regreso a los espectáculos dirigidos a niños, género relacionado con una etapa temprana de su trayectoria profesional.

“Saltimbanquis” se inspira en “Los músicos de Bremen”

“Saltimbanquis” está inspirada en “Los músicos de Bremen”, conocido cuento de los hermanos Grimm que relata la aventura de un grupo de animales que emprende un viaje después de dejar atrás las condiciones en las que vivían.

La nueva versión cuenta con Gloria María Solari a cargo de la producción, dirección y adaptación, además de participar como protagonista.

La propuesta utiliza música, humor y distintos personajes para desarrollar una historia destinada tanto al público infantil como a los adultos que acompañan a los menores.

Para Gálvez, este tipo de producciones también permite acercar a las nuevas generaciones a las artes escénicas y recuperar la experiencia de asistir al teatro en familia.

¿Cuándo y dónde ver “Saltimbanquis” en Lima?

La temporada de “Saltimbanquis” se desarrolla durante agosto y septiembre, con funciones los sábados y domingos a las 4:00 p. m.

La obra se presenta en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicado en el cruce de las avenidas Javier Prado Este y Aviación, en San Borja.

El elenco está encabezado por Gloria María Solari y cuenta con las actuaciones de Zelma Gálvez y Oriana Cicconi, entre otros artistas.