El escritor peruano Luis Fernando Cueto Chavarría fue declarado ganador de la edición 2026 del Concurso de Novela Corta “Julio Ramón Ribeyro”, organizado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), con su obra “Los ojos del cielo”.

Cueto Chavarría, quien participó bajo el seudónimo Chaska, construye en la novela una aproximación literaria a los años que compartieron el escritor y antropólogo José María Arguedas y su primera esposa, Celia Bustamante.

El BCRP confirmó a “Los ojos del cielo” como la novela ganadora de la convocatoria de 2026. El concurso contempla un premio de S/20.000, la publicación de la obra y la entrega de cien ejemplares de la edición al ganador.

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¿De qué trata “Los ojos del cielo”?

La novela sitúa a una Celia Bustamante anciana en el puerto de Supe, donde, frente al mar, rememora los años de convivencia con Arguedas. A partir de esa perspectiva, la obra recorre episodios de la relación y el entorno histórico en el que ambos vivieron.

Según la información difundida por el BCRP, la publicación reconstruye la vida en pareja de Arguedas y Bustamante mediante una investigación con detalles presentados en forma de testimonio póstumo.

El relato también incorpora acontecimientos de la historia peruana del siglo XX. De esta manera, la experiencia personal de sus protagonistas se desarrolla en paralelo a los cambios sociales y políticos que atravesó el país.

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El jurado destacó la perspectiva femenina e intimista

El jurado calificador estuvo integrado por los escritores y académicos Alonso Cueto, Francesca Denegri, Mirko Lauer, Karina Pacheco y Marcel Velázquez.

De acuerdo con el fallo proporcionado por los organizadores, el jurado calificó la obra como una “novela iconoclasta que reconstruye la vida de una pareja célebre y ya fallecida, asumiendo una perspectiva femenina e intimista”.

También destacó la investigación realizada para construir el relato y su aproximación a los protagonistas desde un registro de memoria y testimonio.

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¿Quién es Luis Fernando Cueto Chavarría?

Luis Fernando Cueto Chavarría nació en Chimbote en 1964 y ha desarrollado una trayectoria como escritor, poeta, ensayista, editor e investigador. Es doctor en Filología y máster en Literatura Hispana y Latinoamericana por la Universidad de Barcelona. También es abogado y cuenta con estudios de maestría en Derecho Penal.

Su producción literaria comprende poesía, narrativa y ensayo. Entre sus novelas figuran “Lancha varada”, “Llora Corazón”, “Días de fuego”, “Ese camino existe”, “Los Chuchan Boys”, “El diluvio de Rosaura Albina”, “Balada para los arcángeles” y “Cosecha de tiburones”.

En 2011 obtuvo el Premio Copé de Oro con “Ese camino existe”. Posteriormente fue finalista del Premio Copé de Cuento en 2018 y del Premio Copé de Ensayo en 2022. En 2023 ganó el Premio de Cuentos José Watanabe con “La Rebelión”.

BCRP organiza el concurso desde 1995

El Banco Central de Reserva convoca desde 1995 el Concurso de Novela Corta “Julio Ramón Ribeyro” con el propósito de contribuir al desarrollo literario y cultural del país. Está dirigido a peruanos mayores de edad residentes dentro o fuera del Perú.

Las novelas concursantes son evaluadas de manera anónima y sus autores participan mediante seudónimos. Para la convocatoria de 2026, las bases establecieron que las obras debían ser inéditas y tener entre 130 y 150 páginas.

La siguiente edición del certamen será convocada en octubre de 2026, según información publicada por el Museo Central (MUCEN) del BCRP.

“Los ojos del cielo” fue presentada en la FIL Lima 2026

La novela ganadora fue presentada el 3 de agosto de 2026, a las 6 p.m., durante la 30.ª Feria Internacional del Libro de Lima, realizada en el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco.

La actividad contó con Luis Fernando Cueto y con la participación del escritor y periodista Alonso Rabí y la socióloga Carmen María Pinilla, según la programación oficial del MUCEN.

El BCRP participó en la FIL Lima 2026 con el stand 81, donde puso a disposición publicaciones de su fondo editorial y novelas ganadoras del Concurso de Novela Corta “Julio Ramón Ribeyro”, entre otros títulos y productos.