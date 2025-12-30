El Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad condenó a tres exintegrantes del Comité de Selección de la Municipalidad Distrital de Chillia (Pataz) y a un empresario por el delito de negociación incompatible, en agravio del Estado.

Fueron condenados los funcionarios ediles Wilmer Jorge Luis de la Cruz Razón, Ronald Kenji Silva Cruz y Juan César Puicón Campos, en calidad de autores; así como Alex Quezada Ponte, representante legal de la compañía Constructores e Inversiones AL & WI S.A.C., quien sería cómplice.

Ellos fueron sentenciados a cuatro años de pena privativa de la libertad, convertida en 209 días de limitación de días libres. También se les impuso cuatro años de inhabilitación, 180 días multa y el pago solidario de S/ 10,000 de reparación civil.

La acusación fue sustentada por el fiscal provincial César Espínola Carrillo, del Sexto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, quien demostró que, durante el proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 11-2015-MDCH-CEP, los miembros del comité se interesaron indebidamente en favorecer a la empresa para la ejecución de la obra “Mejoramiento del local comunal del anexo de Ayara, distrito de Chillia, provincia de Pataz”. Las irregularidades ocurrieron el 21 de enero de 2016.