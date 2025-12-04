Tras la detención en Lima del fiscal adjunto provincial Henry Amenábar por presuntamente recibir tres mil dólares para favorecer a un investigado, el congresista liberteño Diego Bazán Calderón arremetió contra el Ministerio Público.

“[...] Ya nos damos cuenta del tipo de fiscales que tenemos. Ahí que la población recapacite, reaccione que el problema hoy [en la lucha contra la criminalidad] es el Ministerio Público, que no acusa a los delincuentes”, afirmó el parlamentario en una entrevista publicada por el portal N60.

El legislador recordó que en más de una oportunidad denunció que de un total de 23 mil personas capturadas en flagrancia delictiva, solamente 1,500 casos han seguido un proceso en el Poder Judicial. “[...] Dónde están los delincuentes que nunca los acusaron en un Ministerio Público que si no está comprado, está amenazado y coaccionado”, cuestionó.

Ante esta situación, Bazán sostuvo que el Ministerio Público necesita “una reforma urgente”. [...] Saludo que Tomás Gálvez (fiscal de la Nación) haya indicado que se va a hacer una reforma”, agregó.