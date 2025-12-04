Pasó de estar al frente de la diligencia en la que se pretendía detener al desaparecido expresidente Alan García Pérez a ser intervenido en el baño de una tienda por departamentos. Henry Amenábar Almonte, fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja, fue arrestado por recibir una presunta coima.

La Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía detuvo en los servicios higiénicos de la tienda Saga de Miraflores, la tarde del último martes, a Amenábar Almonte, exintegrante del Equipo Especial Lava Jato, cuando este recibía 3 mil dólares de una persona que lo acusó de exigirle un total de 20 mil dólares a cambio de archivar una investigación por estafa que lo involucraba.

El abogado Luis Lamas Puccio precisó a Correo que Amenábar Almonte habría incurrido en el delito de cohecho pasivo específico, tipificado en el artículo 395 del Código Penal.

“El magistrado, árbitro fiscal, perito, miembro de un tribunal administrativo o cualquier otro análogo que bajo diferentes modalidades acepte o reciba donativos, promesas, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de 15 años”, detalló.

Agregó que las autoridades deben escudriñar el caso, pues advirtió que en un sobreseimiento interviene no solo un fiscal, sino más actores del sistema de justicia, cuyas identidades Amenábar podría revelar si se acoge a la colaboración eficaz.

RESPUESTA

En paralelo, el Ministerio Público anunció que se pedirá al fiscal a cargo del caso de Amenábar que efectúe todos los esfuerzos para que se imponga al intervenido “una condena ejemplar” y añadió que la Autoridad Nacional de Control (ANC) procederá a abrir el respectivo proceso administrativo disciplinario.

Por su parte, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió abrir investigación de oficio a Amenábar. Su presidente Gino Ríos Patio, además, deploró el hecho.