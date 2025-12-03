La Junta Nacional de Justicia abrió una investigación preliminar de oficio contra el fiscal adjunto provincial Henry Amenábar Almonte, luego de que fuera intervenido en flagrancia cuando presuntamente recibía una coima de 3 mil dólares para favorecer el archivo de una investigación por estafa.
Según información difundida por medios de comunicación, el fiscal habría pedido 20 mil dólares al denunciante y fue intervenido al recibir parte del monto acordado.
La acción estuvo a cargo de la Policía Nacional junto con representantes del Ministerio Público.
Amenábar Almonte forma parte de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja, y antes integró el equipo especial Lava Jato. Su situación será evaluada mientras avanza la indagación.
En un comunicado, la JNJ expresó su rechazo a cualquier acto de corrupción y aseguró que se respetará el debido proceso.
Te puede interesar
- Presidente José Jerí: “Las personas sin documentos en regla no son bienvenidas en el país”
- Congreso autoriza viaje del presidente José Jerí a Ecuador para suscribir la Declaración de Quito
- Fiscalía de la Nación indica que promoverá acciones para destitución de Henry Amenábar ante la JNJ
- Pleno del Congreso rechaza informe de inhabilitación por 10 años contra Delia Espinoza
- IIMP exhorta a las bancadas del Congreso garantizar la objetividad en debate sobre el Reinfo
- Delia Espinoza denunció persecución política tras propuesta de inhabilitación en su contra