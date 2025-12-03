La Junta Nacional de Justicia abrió una investigación preliminar de oficio contra el fiscal adjunto provincial Henry Amenábar Almonte, luego de que fuera intervenido en flagrancia cuando presuntamente recibía una coima de 3 mil dólares para favorecer el archivo de una investigación por estafa.

Según información difundida por medios de comunicación, el fiscal habría pedido 20 mil dólares al denunciante y fue intervenido al recibir parte del monto acordado.

La acción estuvo a cargo de la Policía Nacional junto con representantes del Ministerio Público.

Amenábar Almonte forma parte de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja, y antes integró el equipo especial Lava Jato. Su situación será evaluada mientras avanza la indagación.

En un comunicado, la JNJ expresó su rechazo a cualquier acto de corrupción y aseguró que se respetará el debido proceso.