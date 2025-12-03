El Congreso de la República aprobó este miércoles, con 88 votos a favor, la solicitud presentada por el presidente José Jerí Oré para viajar a Ecuador el próximo 12 de diciembre, donde participará en el Encuentro Binacional Perú–Ecuador y en la suscripción de la Declaración Presidencial de Quito.

La autorización se otorgó en un contexto marcado por el estado de emergencia y el incremento de homicidios a nivel nacional, situación que ha influido en el debate sobre seguridad interna y desplazamientos del Ejecutivo.

Agenda: Declaración de Quito y cooperación 2025–2026

Según el oficio enviado al Parlamento, la agenda del jefe de Estado incluye el tratamiento de temas bilaterales prioritarios y la aprobación del Plan de Acción de Quito 2025, documento que orientará la cooperación binacional 2025–2026 con énfasis en desarrollo, integración fronteriza y bienestar para ambos países.

El encuentro binacional es una reunión periódica entre los gobiernos de Perú y Ecuador para evaluar avances, coordinar políticas comunes y suscribir acuerdos.

Jerí mantendrá el despacho presidencial de manera virtual

El oficio dirigido al titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, precisa que el presidente permanecerá a cargo del despacho presidencial de forma remota, amparado en el artículo 8-A de la Ley 29158.

“El presidente de la República se mantendrá a cargo del despacho (…) empleando tecnologías digitales, las cuales adoptan mecanismos de seguridad digital y la garantía de la seguridad de los medios a emplearse”, señala el documento.

Esta modalidad también fue utilizada previamente por la expresidenta Dina Boluarte, quien operó virtualmente durante viajes oficiales al extranjero.



