Este miércoles 3 de diciembre, el Pleno del Congreso rechazó, con 63 votos favor, 18 en contra y 6 abstenciones, quedando por debajo del mínimo constitucional de 68 votos necesarios, el informe que recomendaba la inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos a Delia Espinoza.

La decisión implica que el expediente será reemitido al archivo y se emitirá la resolución legislativa correspondiente para dar por concluido el procedimiento parlamentario. Dicha votación se realizó en cumplimiento del artículo 100 de la Constitución y del reglamento del Congreso.

Cabe mencionar que, la Comisión Permanente del Parlamento aprobó previamente la sanción por la presunta infracción a la Constitución, con 16 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

Dicho informe también señalaba a Espinoza por los presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.

Horas antes de la votación, Delia Espinoza acudió al Congreso para defenderse. Durante su intervención, denunció una persecución política y cuestionó la legitimidad del proceso, asegurando que no había cometido ninguna infracción y que el procedimiento era una represalia por su labor independiente como fiscal.

Espinoza también cuestionó la actuación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de la Comisión Permanente, y aseguró que seguirá defendiendo sus derechos ante las instancias correspondientes, incluso a nivel internacional.