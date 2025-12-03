El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) invoca a las bancadas políticas del Poder Legislativo a integrar una veeduría que garantice la objetividad y rigor técnico en el debate sobre el Reinfo, ante las diversas informaciones que dan cuenta de la filiación política de cientos de titulares del Reinfo en diversas agrupaciones partidarias.

Afirman que la prioridad debe ser siempre el bienestar de los trabajadores mineros, la protección del ambiente y la seguridad de las comunidades y del entorno en el que se desarrolla la pequeña minería y minería artesanal.

Respecto al pre dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas, y que será debatido próximamente por el pleno, el IIMP informó que resultaría errático y nocivo extender el Reinfo hacia finales del 2027 y reincorporar en este proceso a los más de 50,000 titulares que incumplieron el proceso de formalización. Ello por no acreditar actividades por más de un año e incumplir requisitos mínimos de seguridad y cuidado ambiental. Cabe destacar que aquellos que se consideraron afectados por la medida tuvieron la oportunidad de apelar, pero apenas el 4% presentó una reconsideración.

Recalcó que el Reinfo presenta debilidades estructurales y, en los últimos años, ha sido utilizado por mafias dedicadas a la minería ilegal, generando graves impactos sociales, ambientales y económicos, incluyendo gravísimos atentados contra los derechos humanos.

El verdadero compromiso con el desarrollo de la pequeña minería y la minería artesanal no radica en perpetuar plataformas administrativas que no conducen a la formalización real, sino en promover una ley moderna e integral que impulse su evolución como actividad productiva, con empleo de calidad, condiciones seguras y sostenibles para la población, y reglas claras que contribuyan al desarrollo del país. Al respecto, hacemos un llamado al Ejecutivo a acompañar y asistir a los más de 2000 mineros que han consolidado su proceso de formalización, y cuyo desarrollo se ve también amenazado por las bandas criminales de minería ilegal.