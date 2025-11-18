Este martes 18 de noviembre, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó el dictamen que amplía la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta fines de 2027.

La propuesta también señala que, si la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape) se aprueba antes, podrá establecer una nueva fecha de culminación del proceso.

El dictamen fue sustentado ante la comisión presidida por el congresista Víctor Cutipa, quien destacó que la ampliación permitirá dar continuidad al proceso de formalización minera en distintas regiones del país.

Dicha votación contó con el respaldo de 17 parlamentarios, mientras que tres se pronunciaron en contra y uno se abstuvo.

Este predictamen aprobado reúne las propuestas incluidas en los proyectos de ley 11871/2024-CR, 12727/2025-CR, 12871/2025-CR y 12973/2025-CR, todos orientados a establecer condiciones transitorias mientras se promulga y entra en vigencia la nueva Ley Mape.

Otro aspecto central de la propuesta aprobada fue el levantamiento de la exclusión de más de 50.000 inscritos en el Reinfo, aplicada a mediados de año. Como se recuerda, fueron retirados quienes registraban inactividad por un periodo mínimo de un año.

La aprobación en comisión constituye un paso previo al debate en el Pleno del Congreso, instancia en la que se definirá si la ampliación es finalmente ratificada.