Desde la región Tacna, donde cumple agenda de trabajo, el presidente José Jerí Oré afirmó hoy que las personas que no cuenten con sus documentos en regla “no son bienvenidas en el país”. La declaración fue realizada en el contexto del incremento de intentos de ingreso irregular por la frontera con Chile.

“En casos muy concretos, puntuales se tiene que establecer algunas medidas en base al derecho internacional humanitario, pero la regla general es que cualquier persona que no tenga los documentos en regla no son bienvenidos en nuestro país”, sostuvo.

Estado de emergencia y control territorial

El jefe de Estado remarcó que para el Perú es fundamental mantener el control del territorio y evitar una migración irregular que, según indicó, puede contribuir al desorden y a situaciones de riesgo.

En esa línea, enfatizó que el estado de emergencia declarado en la frontera debe cumplirse “a cabalidad”. “No se puede permitir ningún tipo de error”, señaló al referirse a los incidentes registrados con migrantes que intentaban ingresar de manera irregular desde Chile.

Asimismo, informó que se adoptarán medidas disciplinarias internas dentro de las fuerzas del orden relacionadas con lo ocurrido.

Gobierno garantiza las elecciones generales de 2026

En otro momento, Jerí Oré ratificó que las elecciones generales 2026 ya están convocadas y que el Ejecutivo garantiza su normal desarrollo. Aseguró que los organismos electorales cuentan con “gran parte del presupuesto solicitado” y que el Gobierno otorga todas las medidas de seguridad requeridas.

“No hay ningún elemento que impida que se realicen en forma adecuada, transparente y libre las elecciones”, afirmó.