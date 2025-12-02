El Ministerio del Interior (Mininter) informó que empezará a aplicar pruebas de polígrafo tanto a los efectivos en actividad como a los postulantes de las escuelas de formación de la Policía Nacional del Perú. El ministro Vicente Tiburcio presentó esta medida como parte del plan nacional “Tolerancia Cero a la Corrupción”.

El titular del sector señaló durante su intervención que el polígrafo se utilizará como herramienta de control y confiabilidad, y que esta evaluación ayudará a anticipar riesgos y prevenir la instalación de casos de corrupción dentro de la Policía Nacional.

Dentro del mismo paquete de medidas, el ministro del Interior anunció la reorganización de todas las oficinas de disciplina de la Policía Nacional a nivel nacional, así como la creación de una oficina especial en Lima encargada de tramitar de manera sumarísima las faltas graves.

Tiburcio indicó que este nuevo enfoque facilitará una actuación más rápida ante infracciones graves y agregó que la Inspectoría General se está reforzando mediante un sistema de inteligencia operativa enfocado en un control interno más estricto.

En la presentación, las autoridades informaron que, hasta la fecha, 4.188 efectivos policiales han recibido sanciones, de los cuales 570 casos están directamente relacionados con corrupción. Además, 1.456 policías fueron sancionados con pase al retiro y 594 se encuentran sujetos a medidas preventivas, como la suspensión temporal del cargo.

Durante su intervención, el inspector general Carlos Céspedes Muñoz presentó estos datos y precisó que, en el mismo periodo, 27 efectivos fueron separados de manera definitiva de la institución.

Aprobado en noviembre, el nuevo reglamento del régimen disciplinario establece procedimientos más ágiles y criterios más claros para infracciones leves, al tiempo que endurece las sanciones por faltas graves.

Entre sus novedades se encuentra la creación de la Oficina de Integridad Institucional, encargada de promover la transparencia, prevenir irregularidades y proteger a los denunciantes.

De acuerdo con el ministro Tiburcio, estas medidas buscan fortalecer la credibilidad y el profesionalismo en la Policía Nacional, enfatizando que no se tolerarán actos indebidos.