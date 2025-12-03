La Dirección contra la Corrupción de la PNP detuvo este martes por la noche, a un fiscal mientras recibía una coima de 3 mil dólares en un baño del centro comercial Saga Falabella, en el distrito de Miraflores.

De acuerdo con información policial, el fiscal había exigido un total de 20 mil dólares para favorecer a un investigado por tenencia de drogas. Por ello, se montó un operativo en coordinación con la presunta víctima, quien pactó con el representante del Ministerio Público la entrega de una parte del dinero.

Se trata de Henry Almenabar Almonte (53), fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores–Surquillo–San Borja, quien fue arrestado mientras aceptaba los 3 mil dólares que había solicitado.

La Policía trasladó al fiscal a la sede de la DIRCOCOR, en el distrito de Barranco, donde continuarán las investigaciones correspondientes.

Según explicó el general Luis Lira, jefe de la Dirección contra la Corrupción de la PNP, el fiscal presionaba a Edgar Antonio Zaconetti Loja para que entregara los 20 mil dólares, bajo la amenaza de mantener activa la investigación en su contra.

“Él (Henry Amenábar) acepta su responsabilidad y es por eso que ha sido detenido. El dinero (que recibió) ha sido fotocopiado previamente y es lo que se le ha encontrado”, declaró Lira a RPP.

La autoridad policial recordó que este fiscal laboró en la Fiscalía Anticorrupción y participó en el allanamiento a la vivienda del expresidente Alan García en 2019.

Asimismo, el general de la PNP precisó que, en lo que va del año, ya son siete los fiscales detenidos en el país por distintos delitos.