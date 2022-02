El tercer Gabinete Ministerial del presidente de la República, Pedro Castillo, lejos de acabar con la crisis política en el país, ha vuelto a encender la pradera y ha hecho crecer la avalancha de críticas a su gestión.

A 48 horas del nombramiento del premier Héctor Valer, congresistas de la región La Libertad cuestionan su designación y piden recomponer el gabinete, pues de lo contrario no le darían el voto de confianza.





“UNA PROVOCACIÓN”

El congresista Diego Bazán (Avanza País) calificó como una “provocación” el hecho de que Pedro Castillo haya designado a Héctor Valer como premier, ya que desde su punto de vista es un personaje que ha tenido muchas “confrontaciones” con sus colegas parlamentarios, por ser “intransigente”.

“Lamento que el presidente de la República, Pedro Castillo, siga equivocándose. La designación de este Gabinete nos genera muchas dudas y yo, personalmente, no le doy el voto de confianza”, enfatizó el legislador.





“QUIERE IRSE A SU CASA”

Bazán señaló, además, que lo que presuntamente quiere el presidente Pedro Castillo con todos estos errores que está cometiendo es dejar de gobernar e “irse a su casa”.

“A mí lo que parece que quiere es irse a su casa y gozar de su sueldo de expresidente vitalicio. Sigue cometiendo errores y al parecer lo hace adrede y está petardeando la confianza en el Congreso. Ha ido en decadencia y sigue designando a personajes solo por favor político”, indicó.

Según el parlamentario, uno de estos casos es el nombramiento del ministro del Ambiente, Wilber Dux Supo, quien no tendría la experiencia ni la preparación para ejecercer el cargo.

“No se entiende cómo en momento tan conyuntural como en el que estamos pasando por el derrame de petróleo en el mar por parte de la empresa Repsol, se haya designado a una persona sin experiencia”, cuestionó.

MÁS CUESTIONAMIENTOS

En esa misma línea, la congresista Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso) exhortó al presidente Pedro Castillo a evaluar la designación de Héctor Valer en el cargo de premier. “Esto en vista que han aparcido graves denuncias en su contra, las cuales tendrá que aclarar. En caso contrario, evaluaré mi voto para darle la confianza”, advirtió.





PREOCUPA. Enrique Alva (Acción Popular) manifestó que le preocupan los cuestionamientos recibidos al nuevo gabinete ministerial, que incluye al nuevo premier, pero lo más sensato es que respondan desde el Ejecutivo sobre los entredichos.

“Con relación al perfil político del premier Héctor Valer, no se puede negar su experiencia en ese sentido y, tal como lo anunció durante su primera intervención tras ser elegido como el nuevo jefe del gabinete, busca consensuar con las fuerzas políticas, y eso es lo que requiere el país”, añadió.





GOBERNADOR OPINA

En tanto, el gobernador de la región La Libertad, Manuel Llempén, dijo que el mandatario debe evaluar este Gabinete.

“No puede cometer el mismo error dos, tres veces. Tiene que hacer una selección de cada uno de los candidatos para ocupar las carteras. Acá estamos sembrando muchas dudas y cometiendo errores en cosas tan simples como designar cuadros ejecutivos”, resaltó.