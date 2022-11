El Congreso de la Repúblico aprobó citar a la titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Jenny Ocampo Escalante, para responder por la paralización de las obras en la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (Pech), y las acciones que su despacho ha realizado para el reinicio de los trabajos.

MIRA ESTO| Gerentes del Gobierno Regional de La Libertad en la mira por bajo gasto presupuestal

Pedido

Quien presentó la moción para que la ministra se presente en el Parlamento fue el presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria Encargada de Fiscalizar e Impulsar la Tercera Etapa del Proyecto Especial Chavimochic, Víctor Flores Ruiz, quien consideró que “falta voluntad política para reactivar la obra”.

En el documento, aprobado la tarde del 18 de noviembre, se precisa que el premier Aníbal Torres dijo durante una de las sesiones de la Comisión de Presupuesto del Legislativo que “había existido miedo de parte de los ministros de Desarrollo Agrario y Riego para suscribir una adenda que destrabe este proyecto, pues nadie quería firmar”.

Agregan que esto “demostraría que esta cartera no habría tenido la voluntad política de destrabar el proyecto de la manera más rápida, pues estaban a la espera de la emisión del laudo arbitral”, que se dio el pasado 3 de octubre.

“Han transcurrido más de 40 días desde que se emitió el laudo y hasta el momento dicho ministerio no habría realizado acciones a corto plazo para convocar a un proceso para la identificación, evaluación y selección de la modalidad de contratación para la culminación del referido proyecto”, indica la moción aprobada.

Que se haga

El congresista Víctor Flores indicó que no habría voluntad política de la ministra Jenny Ocampo para sacar adelante el reinicio de las obras, por lo que ahora deberá responder ante el pleno por ello.

Agregó que la Comisión Investigadora Multipartidaria Encargada de Fiscalizar e Impulsar la Tercera Etapa del Proyecto Especial Chavimochic la citó en dos oportunidades para que informe las acciones que realiza su despacho para retomar las obras. No obstante, no acudió.

Tampoco se habría presentado a una citación que le hizo la Comisión Especial ProInversión del Congreso, en donde iban a hablar del proyecto de irrigación.

Víctor Flores también cuestionó que la ministra Ocampo haya indicado que el 31 de diciembre harían la recepción de las obras en Palo Redondo, para luego, en enero, sacarla a licitación. Ello porque, según dijo, recién hace unos días el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) habría ingresado a inspeccionar lo que se avanzó en los trabajos.

“Sinceramente, no hay seriedad. El PSI recién ha ido a verificar esta monumental obra. No es posible, queremos hacerlo, pero recién vamos a liquidar y para que se liquide el laudo se necesita terminar todo el inventario de obra y la liquidación de la represa. Ahí demostramos que el Midagri no está haciendo nada a favor de la terminación de la represa”, aseguró.