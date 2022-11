En diciembre se cumplirán seis años desde que la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic se paralizó. Diario Correo conversó con la Procuradora Pública del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Katty Aquize Cáceres, quien dio más detalles sobre este proceso.

Hace tres semanas la Ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Patricia Ocampo, estuvo en Virú. Ahí dijo que iban a definir la modalidad que usarían para retomar los trabajos. ¿Hay alguna decisión al respecto? Todavía no y esa es una respuesta que no le podía dar. Como le digo, yo le doy respuestas en lo que me corresponde. Los temas técnicos son algo que conozco porque participo de las reuniones, pero todavía es algo que creo que no se ha definido, pero se está trabajando para definir cuál sería la mejor forma para sacar adelante Chavimochic.

¿Cuándo se tendría que tomar esta decisión? Una vez que esté consentido el laudo (arbitral). O sea, a partir del 13 de enero. Sin embargo, se están evaluando las opciones. Lo que quiero que quede claro es que se está trabajando, se está evaluando para que una vez consentido el laudo, se empiece a trabajar.

¿Qué balance hace la Procuraduría durante todo este tiempo en el que se esperaba el destrabe de Chavimochic? El balance de la Procuraduría es positivo. Si bien es cierto no se ha logrado suspender el plazo para laudar, lo que se ha obtenido es un fallo favorable al Estado. Muchos dicen que es una victoria pírrica, pero no considero que sea una victoria pírrica el haber evitado que el Estado pague 118 millones de dólares a una empresa que comprobadamente se ha visto incursa en actos de corrupción y que actualmente está actuando de una manera que perjudica al Estado Peruano por la suspensión de la colaboración eficaz.

En la región La Libertad se dijo que había buena voluntad por parte de la Concesionaria ¿Qué tan cierto es esta afirmación? Ellos siempre han dicho que había una buena voluntad. pero tres veces nos dijeron que no iban a interponer ningún recurso contra el laudo, sin embargo, lo han hecho.

¿Qué implica que la Concesionaria haya solicitado la exclusión del laudo? Lo que ha pasado es que la empresa, a pesar de que en tres oportunidades nos había manifestado de que no iba a presentar ningún recurso contra el laudo, ha presentado dos recursos. Un recurso de exclusión el 25 de octubre y un recurso de integración el 2 de noviembre. Eso hace que el Tribunal (de Arbitraje) tenga que corrernos traslado y que nosotros tengamos que responder. Con ello, el Tribunal tenga que resolver a más tardar el 13 de enero.

¿A partir de ahí la relación con la concesionaria se termina? Ellos podrían interponer un recurso de anulación del laudo, pero este recurso no paraliza la ejecución del laudo. O sea que nosotros a partir del 13 (de enero) como Estado estaríamos en la capacidad de empezar todos los trámites y lo que se tenga que hacer para la ejecución del saldo de obra.

¿Hay alguna crítica a las declaraciones que se realiza desde la región por las promesas incumplidas del Ejecutivo respecto al destrabe de Chavimochic? No haré ninguna crítica. Yo solamente pediría que se informe adecuadamente y solo le pongo un ejemplo. Cuando se dijo que el Tribunal Arbitral había aceptado el plazo para laudar, y no sé de dónde sacaron esa información. Habría que preguntarle al gobernador regional (Manuel Llempén) y al gerente del proyecto (Edilberto Ñique) quién les dijo que se había ampliado el plazo.

¿Esa falsa expectativa del destrabe se dio desde La Libertad? Se ha hecho todo lo posible para que la concesionaria retome los trabajos. Sin embargo, no debemos olvidar que el Tribunal es autónomo en sus decisiones.

¿No es cierto que se ha dejado correr ese plazo para no negociar con la concesionaria? Eso es falso. Nosotros presentamos el escrito pidiendo la suspensión para laudar, pero el Tribunal decidió que era tiempo de laudar y es algo que escapa al concesionario y a nosotros.

¿Fue una mentira entonces lo que dijo el gobernador? Se dio una noticia que no tenía fuente.