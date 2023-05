La empresa Hidrandina anunció un nuevo corte de luz en varios distritos de la provincia de Trujillo, por motivo de obras de mantenimiento preventivo en las redes eléctricas para repotenciar así la calidad del servicio. Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Hoy miércoles 3 de mayo. La restricción será de 8:30 de la mañana a 12:30 del mediodía en el distrito de Víctor Larco en parte de la urbanización Los Jardines del Golf, urbanización El Golf, avenida El Golf N°1, la manzana C de la urbanización Las Flores y la manzana C de la urbanización La Flores del Golf II y las manzanas A y C de Las Hortencias.

En tanto, de 2:30 a 5 de la tarde, se ha programado el corte de luz en algunas zonas del asentamiento humano Los Sauces, Buenos Aires Norte. Jueves 4 de mayo. En Trujillo la restricción será de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en algunas calles de las urbanizaciones Los Granados y La Rinconada, los asentamientos humanos San Otilia y el Palomar, así como el sector Santa Rosa.

Mientras que, en el distrito de El Porvenir, el corte será de 2:30 a 5:30 de la tarde, en algunas zonas de PP.JJ. El Porvenir, algunas calles del asentamiento humano Miguel Grau y algunas zonas del sector La Unión. Viernes 5 de mayo. En Víctor Larco el corte será de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en algunas zonas de las urbanizaciones Las Flores del Golf y las manzanas A, B y C de Las Flores del Golf II.

En Trujillo, el corte será de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la avenida Juan Pablo II cuadra 4 y 5, la calle Bernardo Alcedo cuadra 3, la calle Francisco Solano cuadra 4 y 5 de la urbanización San Andrés.

Los clientes que cuentan con grupos electrógenos deben cumplir los procedimientos de seguridad para evitar accidentes personales y/o materiales. Para visualizar el cronograma de corte, los usuarios pueden ingresar a la página web de Hidrandina: www.distriluz.com.pe/hidrandina o a la página de Facebook oficial de la empresa. Estos trabajos de mantenimiento se realizan de acuerdo a la normativa vigente y en horarios establecidos.

