Las muertes por Covid-19 siguen registrándose en La Libertad y las autoridades pronostican que esta semana será clave para conocer si se confirma o no una probable segunda ola de contagios. Ante esta problemática, el Consejo Regional de La Libertad debatirá este martes la declaratoria de situación de emergencia de los hospitales y centros de salud en este departamento, que ya están colapsando por el aumento de pacientes, especialmente en las salas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

PEDIDO

Juan Díaz Sánchez, presidente del Consejo Regional de La Libertad, informó que la consejera Teresita Bravo ingresó la solicitud para debatir este tema en la sesión del martes.

El funcionario detalló que esta medida permitirá “facilitar el uso de presupuesto en la lucha contra el Covid-19”. “Se podrá implementar y mejorar hospitales con personal, medicina, tratamientos médicos, campañas, y si hay que sacrificar algunos sectores, de repente, habría que hacer eso”, indicó.

El consejero Roberto Portilla ya había planteado esta necesidad la semana pasada, “ante el alarmante incremento de contagios Covid-19 suscitados en los últimos días”. “Hay gente que hace colas en hospitales ante la falta de camas UCI”, indicó.

En efecto, tal como anunció el gerente de Salud de La Libertad, Fernando Padilla, las 62 camas UCI que hay en la región están ocupadas y, en promedio, hay 11 pacientes en espera de un espacio.

“Hay que recordar que en los peores momentos de la pandemia logramos tener más del doble de la capacidad de camas UCI en espera, pero de todas maneras estas dos últimas semanas nos están indicando un crecimiento”, señaló Padilla.

SIN PRUEBAS

Juan Díaz, asimismo, denunció que existe déficit de pruebas rápidas y moleculares en los hospitales de la región. Esto, afirmó, le fue confirmado por el mismo gobernador Manuel Llempén, que le dijo que “efectivamente en toda la región no hay pruebas”.

“Es preocupante la situación de la región en el tema de la lucha contra el Covid-19. Yo conversé el miércoles con el gobernador Manuel Llempén y le expuse el tema, porque el gerente de la red de salud de Chepén me manifestó que no tenían pruebas hace 15 días. Entonces, no sabemos cuántos infectados hay para hacerles el seguimiento del caso”, manifestó.

El presidente del Consejo dijo que una probable declaratoria de situación de emergencia de los hospitales podría permitir a la región dotar de “mecanismos legales para poder adquirir estas pruebas”. “El Consejo puede aprobar los instrumentos necesarios para poder adquirir medicina, pruebas o quizá hasta las vacunas que van a salir”, agregó.

REPORTE

En la región, los decesos por coronavirus siguen en aumento. En los 10 primeros meses de este año se han registrado 48 fallecidos, cinco muertes más que los reportados en el mismo periodo del mes pasado.

La Sala Situacional Covid-19 detalló que las últimas cinco víctimas mortales se registraron ayer en los distritos de Trujillo (2), Guadalupe (1), Casa Grande (1) y Julcán (1), con lo que el número de difuntos incrementó a 4,150.

El Gobierno Regional, asimismo, informó que en el último día hubo 88 nuevos contagios de este virus, con lo que el número de contagios se elevó a 72,521.

SANCIONES

Pese a que el virus sigue avanzando, las calles de La Libertad aún siguen sin control, especialmente en los exteriores de los mercados y el transporte público, considerados “los principales focos de contagio” por las autoridades.

Justamente con la intención de controlar esta problemática en los vehículos, el gerente de Transportes de la comuna de Trujillo, Salomón Espino, informó que desde febrero empezarán a multar con el 5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 215, y, en caso de ser reincidentes, con S/ 430 (10% UIT).

Estas semanas, agregó, han iniciado diversas campañas de sensibilización en varios puntos de Trujillo, que terminarán a fines de este mes.

“En primer orden es la sensibilización, previo a la multa al usuario. Estamos haciendo campañas de sensibilización respecto al uso obligatorio de protectores faciales, y sancionando en otros tipos de códigos de infracción a los conductores”, indicó.

El funcionario indicó que a la fecha han sancionado a 1,500 conductores por permitir que pasajeros viajen sin usar caretas.

Respecto a las labores de fiscalización, dijo que, por ahora, cuentan con 150 inspectores menos, debido a que no se les renovó el contrato. Por ahora, solo cuentan con 40 fiscalizadores para controlar al transporte público, agrupados en 36 empresas.