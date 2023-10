El cambio del jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad no ha frenado la ola de asesinatos en esta parte del país. En lo que va del año ya se han registrado 278 homicidios, por lo que los consejeros regionales convocarán al nuevo director de la PNP en este departamento, coronel Francisco Vargas Andonaire.

Lo convocan

Verónica Escobal Ordoñez, presidente de la Mesa Directiva del Consejo Regional de La Libertad, sustentará en la sesión de hoy su pedido para que el oficial detalle “su plan operativo” diseñado para contrarrestar la ola de asesinatos, extorsiones y robos en esta parte del país.

“Lo que urge son acciones y queremos saber qué plan estratégico tiene el nuevo jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, porque si se ha cambiado al general (Augusto) Ríos Tiravanti es para que él venga con nuevas estrategias y esos cambios deben verse cuanto antes, porque hasta ahora no vemos nada y eso genera preocupación”, indicó en declaraciones a Correo.

La Libertad reporta 278 homicidios y más de 1,300 extorsiones denunciadas en lo que va del año, por lo que el Consejo Regional, a inicios de mes, aprobó solicitar que se declara en estado de emergencia por inseguridad ciudadana a las provincias liberteñas. Por ello, la sesión en donde expondrá el jefe policial, que se desarrollaría el 7 de noviembre, también servirá para conocer si el oficial apoyará o no el pedido de régimen de excepción.

“Sobre la emergencia que planteamos desde el Consejo no hay nada hasta el momento y eso es cuestionable. El Ejecutivo tiene que tomar acciones, porque parece que no le interesa la seguridad de los liberteños, sino hace rato hubieses tomado las acciones como lo están haciendo en Lima y en Piura, en donde el índice delincuencial no se compara con el de La Libertad. También se requiere respaldar al Ejército para que salga a las calles, eso es prioridad”, afirmó Escobal.

Reunión

Para el analista político Miguel Rodríguez Albán, el tema de la inseguridad ciudadana requiere una urgente intervención de parte de las autoridades, tanto liberteñas como nacionales.

Agregó que es lamentable la ola de ilícitos que se perpetran en este departamento y consideró que esto no logra revertirse porque no existe trabajo coordinado entre los congresistas liberteños, los alcaldes y el gobernador César Acuña.

“No los hemos visto sentados en una mesa de diálogo regional por la seguridad en La Libertad, salvo algunas reuniones aisladas, pero no ha habido anuncios concretos, acuerdos de nuestros representantes”, indicó.

En efecto, el crimen sigue golpeando a todas las provincias, en especial a Trujillo que en lo que va del año ya registra 130 homicidios. También han ocurrido 48 asesinatos en Virú, 30 en Pataz, 22 en Pacasmayo, 12 en Otuzco, 12 en Chepén, 10 en Ascope, 6 en Gran Chimú, 5 en Santiago de Chuco y 3 más en Sánchez Carrión.