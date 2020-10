Ha transcurrido un mes desde que el Gobierno decidió levantar la cuarentena focalizada en las provincias de Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo, Virú y Sánchez Carrión; además tres semanas desde que se dejó sin efecto la inmovilización social obligatoria de los domingos en la capital de la región La Libertad.

Desde entonces el reporte de más casos positivos de Covid-19 ha continuado, y hay quienes advierten que las condiciones están dadas para que el rebrote que afronta Europa se replique en otras partes del país, sin embargo, no hay una fecha precisa.

DETALLES DE CASOS

Lo que está claro es que todo está definido por o puede ser alterado por el comportamiento social. Así lo explica el doctor José Cabrejo Paredes, representante de Salud Pública del Colegio Médico de La Libertad.

“Ningún modelo matemático nos va a dar la predicción exacta, mayormente esto está alterado por los comportamientos sociales. No podríamos hablar de rebrote, rebrote no va a ver porque rebrote significaría que algo desapareció y nuevamente reapareció, tampoco podríamos hablar de segunda ola, por lo menos en el Perú y menos en La Libertad. Lo que hablamos es que hay una reexpansión de los casos, o sea , aquellos que no se contagiaron estarían contagiándose en esta segunda oportunidad”, aseguró.

En La Libertad hay 2′016,771 habitantes, en el contexto del Covid-19, son 60,894 los casos confirmados desde el 15 de marzo hasta el último 17 de octubre en esta región. De esta manera, el galeno explica su posición frente al rebrote del letal virus.

“Más o menos un cálculo del no más del 10% de la población liberteña ha sido contagiada, eso significaría que prácticamente un 90% contagiarse. Imagínese si con ese cerca de 10% en promedio hemos tenido el colapso sanitario que hemos tenido el colapso sanitario que hemos tenido el colapso sanitario, póngale un 20 o 30% más, con el tema de mortalidad y complicaciones va a ser todo un colapso. Por qué podría esto demorar, porque como se está soltando restringidamente por el tema de Europa, esto puede que demore uno o dos meses, y si nos pasa como en Europa que han pasado 72 horas para que aparezca la segunda ola, igual si calculamos octubre y noviembre, a mediados de diciembre podría incrementarse”, precisó.

¡CUIDADO!

El presidente de la Federación Médica de La Libertad, Carlos Valderrama Valdivia, informó que aún persiste la falta de medicamentos en los establecimiento Covid-19 .

“Todavía (no hay rebrote), pero tenemos que tener bastante cuidado, se tienen que tomar medidas, evitar las aglomeraciones. Estamos en etapa de propagación, pero le pedimos a la ciudadanía que adopte todas las medidas que se han dado a conocer reiteradamente. Hay ambientes (disponibles) en los hospitales, pero el problema es la falta de medicamentos básicos para los pacientes que se están en estado crítico”, refirió.

ESTRATEGIAS

La primera ola del nuevo coronavirus sigue en marcha, y los especialistas del Colegio Médico reiteran que se tendría que dejar sin efecto las campañas comunitarias y reorientar la lucha contra esta enfermedad.

Sin embargo, ayer, en el distrito de Quiruvilca, el gobierno regional confirmó que continuarán las campañas comunitarias, aunque afirman que, bajo todos los protocolos de bioseguridad.

VIDEO RECOMENDADO

Trujillo: Policía interviene vivienda usada como bar clandestino

Trujillo: Policía interviene vivienda usada como bar clandestino