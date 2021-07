La prefecta regional Carolina Velasco Nalvarte cumplió ocho meses en el cargo y actualmente lidera el proceso de transferencia del Gobierno Central en La Libertad. En entrevista con Correo dio detalles del trabajo que desempeña y del ‘poco compromiso’ que tendrían algunos alcaldes de la provincia de Trujillo para imponer el orden en medio de esta crisis sanitaria.





El gobernador Manuel Llempén ha solicitado más efectivos policiales, ¿considera que esto será posible?

Efectivamente, no es la primera vez que se realiza este pedido, sin embargo, hay una conversación directa con el comandante general. Desconozco el compromiso del comandante; según nuestro gobernador ha indicado que si va a poder apoyar con 40 efectivos policiales. En un inicio, el primer pedido que se dio era por 100 efectivos policiales para la región La Libertad, toda vez que hay zonas en las que se requieren de más agentes policiales.





¿De qué manera podrían articular con ustedes, teniendo en cuenta que representan al Ejecutivo en la región?

Nosotros tenemos una muy buena comunicación con nuestro viceministro de orden interno, tanto el general como mi persona siempre estamos en comunicación con él, yo creo que si logramos conversar con él al respecto, estamos seguros de que esto si va a ser posible.





Los decesos por Covid-19 se mantienen en descenso, pero la vulneración a las normas continúa.¿Cómo han analizado esta situación?

Sí, la vulneración a las normas y a las medidas sanitarias continúan, y los operativos también continúan en la medida que existan y sigan habiendo personas irresponsables. Entonces, los contagios van a seguir persistiendo porque las personas al ver que ya hay menos fallecidos se olvidan que estamos en la pandemia y empiezan a salir y a olvidarse de las medidas sanitarias del distanciamiento social. Es el caso que en algunos lugares hemos visto que los aforos sobrepasan lo que corresponde al nivel en el que nos encontramos.





Pero, no pueden llegar a todos los lugares.

Efectivamente, pero como lo he comentado en el comando Covid-19 y el general (Carlos Céspedes) coincide mucho conmigo, es que aquí no se tiene un trabajo integral. Si las autoridades que son en este caso los alcaldes que tienen la posibilidad de articular esfuerzos en cada uno de sus sectores no se ponen la camiseta al respecto, va a ser complicado que podamos llegar a todos los espacios.





¿Son ‘contados’ los alcaldes de la provincia de Trujillo que participan articuladamente?

Sí, son contados. Por decir en el caso de Huanchaco, hasta el momento no hemos tenido comunicación con su alcalde, pero siempre ha estado su personal apoyando en los operativos que nosotros hemos solicitado. Quisiéramos ver un poco más de empeño, en el transcurso de la semana hemos quedado en sostener una reunión, espero que se pueda dar y podamos trabajar de una manera más articulada. En lo que sí, por decir, distritos con los que nunca se ha tenido ninguna coordinación es el caso de Moche que es preocupante, porque el alcalde (Arturo Fernández) viene y grita, hace lo que quiere, pero de su distrito no se preocupa. En su distrito, en la campiña de Moche, viernes, sábado y domingo hacen fiestas y es de conocimiento público y es algo que no se puede permitir porque pareciera que no hubiese autoridad en ese distrito (Moche).





¿Al final quedó demostrado que la intervención a alcaldes no tuvo un trasfondo personal?

En ningún momento, como ustedes saben este trabajo lo venimos realizando desde que asumí la gestión hace ocho meses y nosotros hemos sido claros y directos de que siempre vamos a intervenir cualquier local porque ninguno para nosotros tiene ‘padrino’ ni tiene ninguna forma de privilegio.





¿No se dio un buen mensaje a la población?