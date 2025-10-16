El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) reafirmó su compromiso con la culminación de la Tercera Etapa del Proyecto Chavimochic, durante la segunda jornada del Roadshow “Captura de interés para la contratación de ingeniería y construcción de las obras del Proyecto Chavimochic”, realizada en el Swissôtel Lima.

El viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Orlando Chirinos Trujillo, dijo que para el país, es un reto trascendental culminar una de las obras de irrigación más grandes del continente, la misma que permitirá ampliar la frontera agrícola del norte del Perú y fortalecer la producción agroexportadora.

“Este 20 de octubre es el día en que se estaría culminando la fase clave del proceso y estamos seguros de contar con la experiencia, la capacidad y la tecnología necesarias para hacerlo posible”, subrayó Chirinos.