El preocupante incremento de homicidios e índices delictivos en general será atendido con la declaratoria de una emergencia que se espera venga con un plan operativo y presupuesto. Esto es lo que venía gestionando el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, y el ministro del Interior, Avelino Guillén, confirmó que el tema será abordado en Consejo de Ministros.

“Conversé dos veces con el ministro. en su despacho y en Trujillo, antes del GORE Ejecutivo sobre la necesidad de declarar la emergencia y que venga acompañada de una planificación, con un programa con acciones a realizar y su financiamiento”, dijo el también presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC).

En lo que va del año van 196 homicidios por líos entre bandas, minería ilegal y tráfico de tierras, es un nefasto récord en comparación con el año 2019; han aumentado las extorsiones, el crimen organizado y el narcotráfico; y se ha incrementado considerablemente la trata de blancas en Trujillo.

“Esto afecta a todos. La tranquilidad de la población es algo que no tiene precio; la reactivación económica también se frena ante esta pandemia delictiva. La declaratoria de la emergencia debe hacerse como se hizo por la covid-19, estableciendo niveles para cada lugar y con planes operativos acompañados de su presupuesto, de lo contrario no habrá resultados. “Dieron la emergencia para el río Moche, por su alto grado de contaminación, pero no hubo presupuesto y así no se puede hacer nada”, apuntó Llempén.

lLa autoridad políitca mencionó que La Libertad necesita ocho mil policías. “Solo hay la mitad y no tienen unidades para patrullaje, por eso es que la percepción de inseguridad crece y amenaza la convivencia pacífica. Estamos trabajando muy cerca de la PNP y el general Carlos Céspedes. Desde el CORESEC, con todas las autoridades, algunos de los acuerdos adoptados fueron solicitar la emergencia por la seguridad ciudadana y la creación de una fiscalía especializada; y hemos comenzado a descentralizar los izamientos cada mes y las reuniones del CORESEC, agregó Llempén.