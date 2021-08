Los jirones Francisco de Zela y Sinchi Roca se han convertido en un verdadero foco de contagio para el coronavirus. Acá no se respeta el distanciamiento social entre ambulantes. Muchos se colocan mal sus mascarillas o simplemente no las usan. Los transeúntes pasan sin saber si es que están llevando a casa este letal virus, pero la pregunta que muchos se hacen es ¿quiénes controlan todo este caos y por qué no toman las mismas medidas que se hizo con los vendedores informales de la avenida España?

Respuesta

Diario Correo conversó con algunos ambulantes que absolvieron estas interrogantes. “Esta semana nos han cobrado 30 soles a cada uno (vendedores informales) que estamos ocupando los espacios en la calle. Los dirigentes nos dicen que les han pedido una ‘bolsa’ para que la municipalidad no nos bote, ya que por la pandemia están más estrictos”, nos dice una señora que por miedo a represalias prefirió quedar en el anonimato.

Esta mencionada ‘bolsa’, afirman, la realizaron la tarde del último jueves para que fuera entregada supuestamente a personas vinculadas a la municipalidad. “Son tres las personas que han pasado, puesto por puesto. Uno es un chato que vende jeans, otro es un flaco alto y también vino una persona que vende polos”, dice un ambulante.

El gerente de Seguridad Ciudadana, coronel Manuel Mazuelos, negó que haya este tipo de cobros a los ambulantes para que puedan dejarlos trabajar.