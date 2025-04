El gerente de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Richard Asmat, aseguró que esperarán a que el Ministerio Público termine las investigaciones en el centro comercial Real Plaza para evaluar si ese establecimiento cumplió o no con levantar las observaciones de seguridad para una posible reapertura.

El patio de comidas de ese local se desplomó el pasado 21 de febrero y dejó seis personas muertas y más de 80 heridas.

No abrirá

El funcionario municipal fue consultado por los anuncios en redes sociales en donde se afirma que Real Plaza reabrirá el próximo 5 de mayo con otro nombre. Asmat dijo que esa información sería falsa, pues ellos no han emitido ninguna autorización.

“Hasta el momento no hay ninguna disposición de reapertura, por eso no se ha retirado la cinta de clausura. Se tiene que levantar todas las observaciones porque el centro comercial fue declarado en riesgo; sin embargo, hasta el momento, no hay ningún informe sobre ello”, aclaró.

Agregó que para una posible reapertura, tienen que tomar en cuenta la investigación que está siguiendo el Ministerio Público, pues no pueden entorpecer dicho proceso.

“Mientras no se tenga la certeza de que se ha resuelto el proceso que lleva con el Ministerio Público, no podemos aventurarnos a indicar que será reaperturado en las próximas semanas”, aseveró.

Proceso

Semanas atrás, el Ministerio Público declaró compleja la investigación al centro comercial, por lo que estableció un plazo de 8 meses para terminar las diligencias. Por ahora, los investigados por esta tragedia son Luis Santa María, gerente de Real Plaza en Trujillo; Misael Shimizu Mitsumasu, gerente general de ese establecimiento comercial; Julio Rivera Feijóo, quien firmó los planos de la obra; y Fernando Bazo Safra, encargado de la construcción.

Además, para investigar este caso, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, dijo que se conformó un equipo especial integrado por 10 fiscales. Estos magistrados cuentan con el apoyo de ingenieros (peritos estructurales) y expertos en análisis de video.

Correo buscó la versión de Real Plaza, pero al cierre de esta edición no contestó las comunicaciones.