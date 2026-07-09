Un trágico accidente de tránsito volvió a teñir de sangre la carretera Panamericana Norte (CPN). El conductor de un tráiler que iba cargado con toneladas de limón y su ayudante perdieron la vida, luego de que el vehículo volcara a la altura del kilómetro 640, en el óvalo Ingenio, en el distrito de Paiján, provincia de Ascope, región La Libertad.

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De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) La Libertad, el fatídico accidente ocurrió a las 11 de la mañana de ayer. Al parecer, el tráiler era conducido a velocidad y al ingresar al óvalo, debido a la carga que llevaba, se volteó.

Triste

Lamentablemente el chofer y su copiloto murieron en el acto, pues la cabina quedó convertida en un amasijo de fierro. Fue necesaria la intervención de los bomberos de Pacasmayo, Casa Grande y Trujillo para atender la emergencia, ya que se corría el riesgo de que la fuga del combustible provoque un incendio.

Se usaron equipos de corte para poder rescatar los cuerpos de ambas víctimas mortales.

El accidente bloqueó temporalmente la carretera. Recién a las 2 de la tarde la vía nacional quedó liberada. La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó para iniciar las pesquisas del caso.

Aunque no se revelaron las identidades de los fallecidos, se supo que el tráiler había partido de Piura con destino a Lima.