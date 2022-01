El Gobierno Regional de La Libertad anunció la inversión de S/ 10 millones para asegurar el reinicio del año escolar en este departamento, en donde, para complementar las acciones de prevención, se prevé iniciar con el proceso de vacunación a menores entre los 5 y 11 años en unas dos semanas, tras la aprobación de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud (Minsa).





De vuelta a clases

En la región hay unas 5,800 instituciones educativas, de las cuales 4,720 corresponden al sector público. Justamente el 30% de este último grupo, es decir unos 1,416 planteles estatales, necesitan ser intervenidos para permitir que se inicien las clases de manera segura.

En ese sentido, el gobernador Manuel Llempén anunció que los S/ 10 millones se utilizarán para dar mantenimiento a servicios higiénicos, aulas, carpetas, entre otros.

“El agua potable es lo básico que debemos tener en un centro educativo para el inicio de clases. He indicado que centro educativo que no tenga agua sostenible durante las horas de clases no habrá inicio de clases ahí. Yo estoy prometiendo que aquí el 90% de todos los colegios inicien el año escolar el 7 de marzo y el resto, al 100%, nosotros lo tendremos al 1 de abril”, dijo.

Para ello, agregó, ya recibieron los informes de todos los directores de las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel). También han dispuesto que se nombre a un ingeniero por cada una de las provincias en donde se harán los trabajos, para que las obras de construcción o mantenimiento se hagan de manera inmediata.

El gerente de Educación de La Libertad, Oster Paredes, confirmó que se busca hacer una inversión importante en la mejora de servicios de agua, desagüe e infraestructura en los colegios. Además, se harán cumplir los protocolos de bioseguridad para asegurar un retorno seguro a las aulas.

Recordó que durante el 2021, unos 740 colegios de las provincias de Pataz, Bolívar, Sánchez Carrión, Otuzco, Santiago de Chuco y Ascope desarrollaron cuatro horas de clases semipresenciales, sin ninguna complicación.

Esto, agregó, demuestra que sí sería posible que los estudiantes retornen a las aulas.

Para este regreso a clases también será importante la aplicación de las vacunas anticovid a los estudiantes. Para ello, el Ministerio de Salud anunció que a partir del 18 de enero iniciará la inoculación a menores entre los 5 y los 11 años.

La gerente regional de Salud, Kerstyn Morote, confirmó que esperan que el Minsa apruebe los protocolos para comenzar con esta jornada en La Libertad, lo que ayudaría a proteger a los alumnos.





Avanza

Mientras que las autoridades planifican el reinicio del año escolar, el virus sigue avanzando en la región. El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que los casos de la variante Delta -que es 4.5 veces más letal y contagiosa que la cepa original del virus- incrementaron de 197 a 206 en la última semana.

El Gobierno Regional de La Libertad, asimismo, informó que desde que se declaró la pandemia por coronavirus murieron en este departamento unas 10,329 personas víctimas del Covid-19. Además, se han reportado 133,381 casos positivos.

Respecto a las personas internadas por esta enfermedad, la Gerencia de Salud dio cuenta que hay 154 hospitalizados en diversos nosocomios de la región, mientras que otros 226 contagiados están aislados en sus casas.

En tanto, las jornadas de vacunación para frenar la letalidad del virus avanza satisfactoriamente. Hasta ayer se aplicaron 3 millones 86 mil 180 vacunas. De ellas, 1 millón 489 mil 486 corresponden a primera dosis, 1 millón 333 mil 687 son segundas dosis y 263 mil 7 son terceras dosis.