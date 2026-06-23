El arqueólogo Feren Castillo Luján confirmó la destrucción de una parte del Sector 1 (Quebrada San Juan) de la zona arqueológica Queneto, situada a solo 15 minutos del distrito de Virú, provincia del mismo nombre, en La Libertad.

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Daños

Según Castillo —y un grupo de pobladores de Virú—, invasores han destruido un geoglifo con forma de espiral, así como parte del cementerio mochica que hay en el lugar.

“[Los invasores] han instalado dos casetas prefabricadas y han jalado tuberías hasta la parte de arriba del cerro, para agua o luz, además de haber pasado maquinaria pesada. Es una pena lo que ha sucedido”, manifestó.

El arqueólogo explicó que Queneto es un sitio “con muchos petroglifos” que ayudan a entender cómo los antiguos pobladores usaban estos espacios para los cultos al agua y otros elementos.

Añadió que el lugar también posee dos templos, de los cuales uno de ellos servía como observatorio astronómico y ritual.

Queneto se encuentra en la parte norte del distrito de Virú, muy cerca al Castillo de Tomabal, que perteneció a la Cultura Gallinazo o Virú. Tiene varias ocupaciones y la más antigua debe poseer unos 3 mil a 4 mil años de antigüedad. “Lo más reciente es la ocupación Chimú, cuya antigüedad data de unos 600 años”, agregó.

Para Feren Castillo, la destrucción de este lugar “está borrando parte de nuestra historia que nadie la ha estudiado”.

“Sabemos que hay dos cementerios por los trabajos que hizo Gordon Willey en 1953, pero no es que los hayamos excavado o sepamos quiénes están enterrados allí, qué contactos tuvieron, son gente de Moche o de Virú. Hay muchas preguntas que nunca hemos podido responder sobre Virú. Son años de historia que refuerzan nuestra identidad y para los viruñeros debería ser más importante aún conservarlo. Se van borrando años de historia en cada pasada de máquina”, expresó.

Cómplices

El Proyecto Arqueológico Valle de Virú (PAVI) es un trabajo iniciado por Feren Castillo en Queneto, en coordinación con la universidad francesa de Rennes, donde él realiza un doctorado en Arqueología.

El arqueólogo responsabilizó de esta situación al Gobierno Central, pues el deber de él “es investigar” y “no proteger”. “Obviamente si veo algo o me alertan de una situación irregular llamo de inmediato a las autoridades correspondientes. Sin embargo, ellos mismos se quejan de que no tienen presupuesto”, sostuvo.

De este escenario también tendría responsabilidad la Municipalidad Provincial de Virú (MPV). Según Feren Castillo, los invasores le “aseguran” tener título de propiedad expedido por dicha entidad edil.

La destrucción de una parte de esta zona arqueológica se da apenas días después de que invasores causaran serios daños en la Quebrada Santo Domingo (Laredo), donde también ha habido afectación al geoglifo “Triple Espiral”.