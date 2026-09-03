Moisés Pastor Rodríguez (27) fue detenido la tarde del último miércoles por la Policía Nacional durante un operativo que se ejecutó en la zona de Nuevo Huaycho, distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión. El facineroso transportaba 80 kilos de marihuana.

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De acuerdo a la versión policial, se decidió desplegar personal por esa zona alejada, ya que se tenía conocimiento por acciones de inteligencia que estaba siendo usada como corredor de droga.

Se montó vigilancia en el sector y se intervino a cada unidad vehicular que esporádicamente pasaba por el lugar. Fue así que intervinieron el carro en el que se movilizaba el sospechoso.

Al registrar la unidad encontraron varios sacos de polietileno en el que llevaba 80 kilos de marihuana. Moisés Pastor fue puesto a disposición del Ministerio Público.