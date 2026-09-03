Una persona que viajaba en una mototaxi perdió la vida luego de que la unidad menor chocara con una camioneta a la altura del centro poblado de Miramar, en el distrito de Moche, provincia de Trujillo.
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La colisión fue tan violenta que la mototaxi quedó destrozada. A pesar de que los testigos trataron de auxiliar a la pasajera poco fue lo que pudieron hacer, ya que su muerte ocurrió en el acto.
Hasta el lugar del accidente llegaron las autoridades para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas y circunstancias de este lamentable suceso que enluta a una familia.
Al cierre de esta nota no habían revelado la identidad de la víctima mortal.
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