Las autoridades realizan diligencias para conocer las causas del fatal accidente.
Las autoridades realizan diligencias para conocer las causas del fatal accidente.

Una persona que viajaba en una mototaxi perdió la vida luego de que la unidad menor chocara con una camioneta a la altura del centro poblado de Miramar, en el distrito de Moche, provincia de Trujillo.

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La colisión fue tan violenta que la mototaxi quedó destrozada. A pesar de que los testigos trataron de auxiliar a la pasajera poco fue lo que pudieron hacer, ya que su muerte ocurrió en el acto.

Hasta el lugar del accidente llegaron las autoridades para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas y circunstancias de este lamentable suceso que enluta a una familia.

Al cierre de esta nota no habían revelado la identidad de la víctima mortal.

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