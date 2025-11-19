Tres personas, entre ellas una mujer, que generaron disturbios y agredieron a un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) hasta dejarlo inconsciente terminaron siendo detenidas.

Los hechos

El último lunes, al promediar las 4 de la tarde, el tránsito en la intersección de la avenida América Oeste y Antenor Orrego, en Trujillo, se vio alterado cuando conductores que transitaban por la zona denunciaron que eran agredidos verbalmente por un grupo de limpiaparabrisas ante la negativa de tomar sus servicios. Ante ello, pidieron apoyo a agentes del Escuadrón de Emergencia que circulaba por la zona.

Los detectives respondieron ante el llamado de los transportistas y al llegar a la zona, de acuerdo con videos difundidos por redes sociales, se aprecia que, al parecer, este grupo de personas desobedeció las indicaciones de la PNP e incluso atacó físicamente a uno de los detectives que participaba del operativo.

En las imágenes se observa también que un hombre que llevaba puesto un chaleco de color rojo agrede a un uniformado a patadas cuando se encontraba tendido en medio de la vía; mientras tanto, otro joven que vestía un polo de color azul se encontraba encima del detective.

Dos policías logran detener al hombre que agredió a su colega y que estaba desmayado en plena vía pública ante la mirada de curiosos y vecinos.

Luego, seis detectives lograron reducir al joven de polo de color azul y que corrió con dirección a un grifo de la zona.

“No respetan [al policía], qué feo. Le ha roto la nariz”, indicó una transeúnte.

Según el video, una mujer que llevaba a un menor cargado entre sus brazos se acercó y trató de defender a uno de los detenidos. “Que me lleven, lo voy a defender”, se escucha decir a la joven.

Diligencias

Los detenidos fueron conducidos a la comisaría de El Alambre y fueron identificados como Luis Alexander Ferrer Chunga, Luis Enrique Ferrer Panta y la extranjera Ruth María González Tamayo.

“No vamos a permitir que se agreda a nuestros efectivos ni que se altere la paz ciudadana. Cada intervención es una muestra de compromiso, coraje y respeto por la ley”, señaló el general PNP Guillermo Llerena Portal, jefe de Región Policial La Libertad.