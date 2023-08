Mediante una supervisión efectuada por la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad al Hospital Rosa Sánchez de Santillán, de la provincia de Ascope, se detectó que la Red de Salud de Ascope no ha atendido los requerimientos realizados por la dirección del nosocomio para refaccionar los graves daños ocasionados por las fuertes lluvias de inicios de año a la infraestructura del recinto.

En efecto, durante el recorrido al hospital se pudieron advertir filtraciones de agua en diversos consultorios, en la sala de operaciones y en el área de Rayos X, así como grietas en los pasillos de los consultorios, en el pasadizo que da a sala operaciones y en el techo del laboratorio. Asimismo, se evidenció humedad en vigas, techos y paredes de los consultorios de obstetricia y radiología, en farmacia y en los ambientes de admisión y archivo de historias clínicas.

La Oficina Defensorial precisó que esta situación ha originado que el hospital no esté realizando cirugías y que las referencias al Hospital Regional Docente de Trujillo sean rechazadas con el argumento de que el nosocomio de Ascope solo cuenta con un médico cirujano, lo que ocasiona que se dilate la atención oportuna a pacientes que requieren ser intervenidos.

El cuadro se agrava porque el hospital tampoco cuenta con medicamentos, insumos y equipos para una normal atención. Ante esta crítica situación, el director del hospital solicitó, en marzo pasado, a la Red de Salud de Ascope, que se le dé mantenimiento al centro hospitalario y que se repare la infraestructura dañada. Igualmente, requirió medicamentos, insumos para fumigación, personal y equipos médicos, tecnológicos y de limpieza.

Al respecto, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo de La Libertad, José Luis Agüero, informó que ha solicitado al gerente de la Red de Salud de Ascope que informe, con carácter de urgente, las acciones y gestiones realizadas para atender los requerimientos formulados por la dirección del Hospital Rosa Sánchez de Santillán, ya que pone en grave riesgo el acceso y la atención adecuada en salud de la población de la provincia de Ascope.

“Se está a la espera de la información solicitada a la Red de Salud Ascope y no se descarta poner en conocimiento estos hechos a las autoridades competentes a fin de que se determinen responsabilidades, en caso de que la entidad regional de salud no responda o no establezca medidas para garantizar el derecho a la salud de la población de Ascope”, sostuvo el representante de la Oficina Defensorial.