El Congreso de la República publicó la Ley que otorga un plazo excepcional para la inscripción de candidatos a las elecciones internas y promueve “las elecciones internas complementarias”, esto tras las elecciones del 15 y 22 de mayo realizadas a nivel nacional.

Para el excongresista de la República y candidato al gobierno regional, Elías Rodríguez, Alianza para el Progreso y Acción Popular pretenden deformar el proceso democrático.

“Usan esta última carta que beneficia directamente a los partidos políticos de Acción Popular y Alianza para el Progreso, los que tienen mayoritario interés por no haber podido en el plazo normal y ampliado por una vez inscribir a sus candidatos, a través del sistema Declara Internas. Decirle a los señores congresistas que hay otros menesteres para la patria, están perdiendo el sentido y siento que más prima su interés partidarios por deformar el proceso y cronograma electoral, esto lo rechazamos”, indicó.

Antes de la publicación de la norma, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales calificaron de ilegal la Ley aprobada por la mayoría del Congreso.