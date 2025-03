Miedo. Eso es lo que embarga a los directivos y conductores de la empresa de transportes “Nueva California”, pues una organización criminal amenaza con atentar contra sus vidas si se niegan a pagar un cupo.

Criminales graban mensaje en un video en el que muestran fusiles y advierten que atacarán a los conductores si se niegan a pagar lo que exigen.

“Esto va para todos los socios de la emprea Nuevo California. Acá prácticos, hasta hoy día espero que me den una solución. Si no me dan una solución voy a matar chofer por chofer. Yo tengo la seguridad de El Milagro y La Esperanza. De lo contrario responderé con hechos de sangre”, advierte uno de los criminales en el video.





Ayer el propio jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, confirmó que han recibido una denuncia por extorsión contra la empresa de transportes “Nuevo California”.

“Ya hemos tomado contacto con dirigentes de la empresa. Se ha recibido la denuncia correspondiente y todo está en proceso de investigación”, declaró el alto oficial a la prensa.

Cabe recordar que hace una semana, un microbús de la referida empresa fue baleado en la avenida Santa con América Norte por un hombre que fingió ser pasajero.

Lo que sí mantiene en reserva la Policía es el nombre de la banda criminal que está detrás de la extorsión y cuánto es el monto que exigen.

