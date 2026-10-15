El 37 Encuentro Empresarial del Norte incorporó por primera vez un desayuno empresarial a su programa, con el que comenzó la segunda jornada del evento en Estancia La Encalada. El espacio, exclusivo con invitación, acercó al empresariado a empresas aliadas como BCP, Lenovo, Mibanco y Grupo Palermo, que presentaron sus servicios, soluciones y propuestas de valor para el sector.

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Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Carlos Vílchez Pella, primer vicepresidente del gremio empresarial, quien destacó la utilidad de estos espacios para que las empresas conozcan alternativas, identifiquen soluciones y establezcan contactos que puedan convertirse en alianzas.

“Detrás de cada empresa hay decisiones que tomar, inversiones que evaluar y oportunidades que aprovechar. Contar con información y con aliados estratégicos puede marcar una diferencia en ese camino”, afirmó en su discurso inaugural.

Competitividad

La jornada continuó con la conferencia “Las reformas que necesitamos: una agenda para recuperar el crecimiento y la competitividad del Perú”. Milton von Hesse, director ejecutivo de Von Hesse Consultores y director de Hágase Instituto, analizó los desafíos que enfrenta el país para recuperar su crecimiento económico, mejorar la productividad e impulsar la inversión. Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer la competitividad y desarrollar infraestructura preventiva para generar empleo formal y ampliar las oportunidades de desarrollo.

Por su parte, Juan Pacheco Romaní, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), expuso sobre las condiciones necesarias para cerrar brechas y fortalecer la competitividad del norte.

Durante su presentación “Infraestructura e inversión: las condiciones para cerrar brechas y hacer competitivo al Norte”, señaló la necesidad de impulsar una planificación territorial estratégica, desarrollar corredores logísticos, mejorar los servicios básicos y fortalecer la conectividad entre las regiones.

Agenda norteña

La mañana culminó con el panel macrorregional “El Norte toma la palabra: una agenda empresarial para competir, invertir y crecer”, moderado por Alejandro Indacochea, presidente de Indacochea Asociados.

Participaron Fernando Guerra Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad; Samuel Ortiz Tenorio, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca; y José Luis Altamiza, gerente de Programas de Desarrollo de la CONFIEP.

Durante el intercambio, los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer el rol del sector privado frente a las deficiencias del Estado en la ejecución de obras y la atención de las principales demandas regionales. En ese sentido, destacaron la importancia de articular esfuerzos entre el sector público y privado para destrabar proyectos estratégicos y garantizar que las inversiones se traduzcan en resultados concretos para la población.

Aliados

La Cámara de Comercio de La Libertad agradece a las empresas que hacen posible el 37 Encuentro Empresarial del Norte. En la categoría Élite, a BCP y Lenovo; en la categoría Lead, a Mibanco y Grupo Palermo; y en la categoría Diamante, a PerúPetro, Real Plaza, GARC, Grand Security, Hardtech, Diario Gestión, Diario Correo y Sol TV.

En la categoría Platino, reconoce el respaldo de Compañía Minera Poderosa, Interbank, UPN, UCV, Soquimsa, Mav Proyectos, Clínica San Pablo, Mifibra, Ultrasegur, Autonort, Big Ben Restaurantes, Cartavio y Casa Grande; y en la categoría Oro, a Caja Trujillo, El Cultural, Chimú Agropecuaria, Minera Boroo Misquichilca, Incamotors, Caja Piura, ISIL, Grupo Coril, Huemura, Grupo Transpesa, Medicina Crítica, Coco Torete y El Paisa.

Asimismo, destaca el apoyo de sus media partners Look Media, Altinnova, MiMercado, Totem Multimedia y Dime Comunicaciones. A su vez, el encuentro cuenta con el respaldo de APDAYC. Estas alianzas contribuyen a ampliar la difusión y el alcance del principal encuentro empresarial de la Macrorregión Norte.