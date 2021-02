El 5 de junio de 2020, la familia de don Carlos Rodríguez Velásquez sufrió su irreparable pérdida a causa del nuevo coronavirus. Ese día de su entierro lamentaron con todas sus fuerzas no poder acercarse a su féretro y darle el último adiós como se merecía. El tiempo, hasta ahora, había aplacado el dolor que les dejó este desenlace.

Sin embargo, ocho meses después, la misma familia denuncia que desde el Hospital Regional Docente de Trujillo los llamaron para informarles que el año pasado les entregaron un cadáver que no era el de su ser querido.

Irreparable error

“Desde un comienzo he estado acá con mi esposo, hasta el día 4 (de junio del 2020) que llamaron a mi cuñado para avisarle que había fallecido. No me entregaron el DNI, me dijeron que se había extraviado, yo entré, y como nos dieron todo embalado, no llegué a saber que era él, ocho meses, esto no es justo. Con todo el dolor que hemos tenido, esa persona que enterramos quién es”, criticó Ana Padilla Reyes.

Idelso Rodríguez Velásquez aún recuerda que el 4 de junio, cerca de las 10:30 de la noche, recibió una llamada del hospital y le confirmaron que su hermano había fallecido a causa del nuevo coronavirus. Él informó que desde el hospital ya sabían desde julio que el cadáver que enterró la familia Rodríguez no era el suyo.

“Hemos tratado de hablar con el encargado del hospital, y nos acaba de informar que en el mes de julio le hicieron el peritaje dactilar, y se dieron con la sorpresa de que el cadáver que llevamos no era el de nosotros. He preguntado por qué no nos avisaron en ese momento, nos dijeron que tenía que esperar la orden de la Fiscalía”, indicó.

no responden. Hasta el cierre de esta edición, el Hospital Regional Docente de Trujillo no emitió ningún comunicado, y el gerente regional de salud de La Libertad, Fernando Padilla Bartra, aseguró que no sabía del caso.

“Me estoy enterando, pero inmediatamente tomaremos las acciones del caso”, manifestó.

Los deudos cuestionaron el trabajo de los profesionales a cargo de estos trámites; por ahora se abocarán a darle sepultura a su querido Carlos Rodríguez.

“La culpa no es mía, la culpa es de ustedes, les dije. Ahora desde el hospital tienen que hacer todos los gastos, ellos se han comprometido a hacerlo. La Fiscalía hará la exhumación del cadáver que nosotros enterramos. Mi hermano ha reconocido el cadáver y efectivamente se trata de él”, acotó Idelso Rodríguez.

Este no es el primer caso reportado en las instalaciones del Hospital Regional Docente de Trujillo.