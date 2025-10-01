Una estudiante de enfermería que viajaba en un bus interprovincial de la empresa América Express murió luego de que este vehículo chocara contra un tráiler en la urbanización Mar Verde del distrito de Chao, en la provincia de Virú, La Libertad.

La tragedia ocurrió a las 11 de la noche del martes en el kilómetro 495 de la carretera Panamericana Norte. Según información policial, Luz María Indalecio Prado (22) iba en el asiento del copiloto del ómnibus, de placa de rodaje T6A-968, cuando sucedió el accidente. La joven murió en el acto y quedó atrapada en el lado derecho de la unidad.

Al lugar llegaron serenos, policías y bomberos, quienes, tras dos horas de labores de rescate, lograron recuperar el cuerpo. En este accidente también quedó herida otra mujer, quien fue llevada de emergencia al centro de salud de Chao.

En tanto, los choferes del bus y del tráiler fueron puestos a disposición de la comisaría para que rindan su manifestación y se esclarezcan las causas del choque.

Luz Indalecio Prado era natural de Chimbote y tenía como destino Trujillo, ciudad en donde estudia enfermería en una universidad privada.