La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez Dávila, fue designada por el gobierno del presidente José Balcázar como la representante del Ejecutivo para la región La Libertad, con la finalidad de articular acciones de prevención y respuesta ante posibles desastres por el fenómeno El Niño Costero.

Reunión

Vásquez llegó ayer a Trujillo y se reunió con la gobernadora Joana Cabrera Pimentel, quien le pidió priorizar la asignación presupuestal para culminar las obras en las quebradas San Ildefonso y San Carlos, que protegerán a más de 800 mil liberteños frente a desbordes y precipitaciones.

Asimismo, solicitó priorizar el drenaje pluvial de la ciudad de Trujillo, especialmente el paquete 8, el cual contempla obras de cabecera en puntos críticos, así como la construcción de diques que complementarán el proyecto integral de las quebradas, brindando mayor protección a sectores altamente expuestos como Wichanzao (La Esperanza) y Alto Trujillo.

Cabrera Pimentel también exigió que se gestione la instalación de un puente Bailey en Gran Chimú. Como se conoce, en el sector Baños Chimú la infraestructura modular colapsó y, pese a ello, moradores continúan pasando por ese lugar, lo que originó que el último martes un padre de familia y su niña de 3 años murieran cuando intentaban cruzar el río.

Limpieza

Sobre los trabajos que se ejecutan en La Libertad, el subgerente de Defensa Civil, Wilfredo Agustín Díaz, informó que el Gobierno Regional realiza la descolmatación y limpieza de cauces con su propia maquinaria. Además, se cuenta con cerca de 170 toneladas de ayuda humanitaria distribuida en almacenes adelantados en las 12 provincias.

No obstante, se requiere maquinaria adicional del Gobierno Central para fortalecer la atención en diversos puntos críticos de la región.