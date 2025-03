El exalcalde de Trujillo Arturo Fernández Bazán pasó la noche en la carceleta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad tras presentarse en esa sede para retomar el juicio oral que se le sigue por el delito de difamación. El exburgomaestre estuvo prófugo de la justicia durante siete meses, tiempo en el que, según dijo, permaneció en el distrito de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión.

Espera juicio

La exautoridad llegó hasta la puerta de la sede judicial a las 8 a.m. para solicitar que le programen su audiencia. Luego, a las 10 a.m., pasó por el médico legista y fue ingresado a la carceleta, a la espera del juicio que se desarrollará hoy a las 9:30 a.m. Fernández permanecerá en la sede judicial hasta el término de esa diligencia.

Antes de entregarse a las autoridades, el exalcalde aseveró a través de sus redes sociales que decidió presentarse ante el Poder Judicial porque su caso ya no será revisado por la magistrada del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de La Libertad, Ingrid Pajares.

“Me han dicho que ya no está la jueza. Estoy sano, no vayan a pensar que estoy llegando enfermo. Estoy sano en la Corte Superior, ya no está la jueza, ahora hay más garantías. Me encuentro en la Corte Superior de Justicia para que de una vez avancen estos dos juicios de querella. Acá estamos con nuestros abogados, la doctora Andrea y el doctor Miguelito”, indicó.

En otra transmisión, reveló que durante el tiempo que fue declarado reo contumaz.

Fernández fue declarado reo contumaz mientras participaba de las festividades patronales de esa localidad el año pasado.

Proceso





Arturo Fernández pasó a la clandestinidad el 15 de agosto de 2024, porque se desconectó de la audiencia virtual que se le seguía por la denuncia que le planteó Ricardo Morales, exdirector del Proyecto Huacas de Moche.

Para la jueza Ingrid Pajares, con esto se pretendía seguir dilatando el proceso, que ya había sido reprogramado hasta en 12 oportunidades por licencias de salud, cambio de abogados y pedidos de recusación que solicitó la defensa del exalcalde.

Fuentes del Poder Judicial confirmaron a Correo que el juicio oral en contra de Fernández iniciará hoy desde cero, debido a la rotación de la jueza Ingrid Pajares. Quien estará encargado de revisar este caso ahora será el magistrado Carlos Solar Guevara. Por ello, se estima que la sentencia podría dictarse en una o dos diligencias más.

Ricardo Morales exige que se sentencie al exalcalde porque lo acusó, sin pruebas, de integrar una red de tráfico de huacos. Por ello, solicitó que se le impongan dos años de prisión y el pago de S/ 100 mil de reparación civil.

Condenado

Arturo Fernández ya fue sentenciado dos veces por el delito de difamación. El 20 de junio de 2023 fue condenado a un año de cárcel suspendida por difamar a la teniente de la Policía Nataly Rojas. También se le impuso el pago de S/ 25 mil de reparación civil.

Además, la semana pasada, el Poder Judicial lo sentenció a un año de prisión suspendida por presuntos agravios a la exregidora del municipio de Moche Odalyz Asmat Espíritu.

Por la primera condena, incluso, fue suspendido y luego vacado de la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Demora

El juicio por difamación en contra de Arturo Fernández inició el 26 de julio de 2023. Desde esa fecha se han dado 12 reprogramaciones.

TE PUEDE INTERESAR: